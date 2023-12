Asalto por los $400.000: se defendió y lo castigaron

15 diciembre, 2023

Cristian Navarro, el vecino de Tres Arroyos que sufrió un violento robo en la noche del jueves. Este viernes, habló con LU 24 acerca de lo sucedido y con total indignación, dio detalles de lo ocurrido en Olivero Duggan 1070. En tal sentido, Navarro explicó: “estábamos terminando de cenar y relajando de lo que fue el día. Salí afuera a fumar un cigarrillo y cuando abro la puerta me encuentro a dos individuos en el patio de mi casa.” Y agregó: “forcejeamos, y cuando creía tener la situación dominada, uno de ellos me gana e ingresa después de que yo recibiera varios golpes. Me propinaron golpes en la cabeza que me hicieron dos cortes y luego me desvanezco.”

Además, detalló que: “luego, le pidieron plata a mi señora. Mi hijo estaba en la pieza y a mi hija la llevaron al baño. Se llevaron las pocas pertenencias que uno trabajando varias horas consigue, te genera mucha impotencia. Ambos estaban muy cubiertos, y las cámaras de seguridad no dejan ver nada, porque tenían pasamontañas y gorro. Seguramente pensaron que nosotros no estábamos, porque habitualmente la camioneta se encuentra en casa, pero la había dejado en el taller y creemos que esa su idea.”

Cabe destacar, que, respecto a su salud, Navarro remarcó: “en líneas generales me encuentro bien, no tengo golpes de trascendencia. El dolor es de la familia.” Y concluyó: “pareciera que uno se tiene que replantear dónde vivir, espero que las nuevas autoridades dispongan que no seamos nosotros los que tenemos que estar tras las rejas, porque el que las hace, las paga.”

Volver