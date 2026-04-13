Cooperadora: Asamblea Anual de la Escuela Normal Superior el 14 de mayo
La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora “Juan B. Alberdi” de la Escuela Normal Superior de Tres Arroyos, convocó a los socios a participar, el día 14 de mayo de 2026 a las 17:30 (con una hora de tolerancia), de la Asamblea Anual Ordinaria en instalaciones del nivel primario (EP 54), Belgrano 50.
Durante la jornada se tratará:
Designación de dos socios para que conjuntamente con presidente y secretario firmen el acta de Asamblea.
Lectura del acta de la Asamblea del año anterior.
Lectura Memoria y Balance del Ciclo 2025 – 2026.
Renovación de cargos.
Fijación cuota social y monto caja chica.