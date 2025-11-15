Ascenso: Argentino Junior sacó la primera ventaja

Este sábado, con los triunfo de Argentino Junior y los empates de Central con Agrario y Unión con Deportivo Garmense, comenzó la liguilla de segunda división

Resultados:

Argentino Junior 2 – ACDC 0

En el Osvaldo Sosa, Argentino Junior fue el único vencedor en la primera fecha de la Liguilla: 2 a 0 a la ACDC.

Goles: Fernández y Facundo Gerónimo

Incidencias: Expulsados en Argentino Junior, Agustín Gerónimo Muñiz y Sergio Pinella y en la ACDC Melera.

Unión 1 – Deportivo Garmense 1

Deportivo Garmense se llevó un punto para De La Garma al empatar con Unión 1 a 1.

Goles: Maldonado para Unión y Spíndola para Deportivo Garmense

Incidencias: expulsado Turienzo, en Unión. Elorza marró un penal en Deportivo Garmense.

Deportivo Central 3 – Agrario 3

Goles: para Agrario Courtil -2- y Auzmendi. Para Deportivo Central De Vries de penal y Salomón -2-.

Posiciones:

Zona “A”

Unión 1

Deportivo Central 1

Deportivo Garmense 1

Zona “B”

Argentino Junior 3

Agrario 1

ACDC 0

Próxima fecha 2ª:

ACDC-Unión

Agrario-Argentino Junior

Deportivo Garmense – Central

