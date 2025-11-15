Ascenso: Argentino Junior sacó la primera ventaja
Este sábado, con los triunfo de Argentino Junior y los empates de Central con Agrario y Unión con Deportivo Garmense, comenzó la liguilla de segunda división
Resultados:
Argentino Junior 2 – ACDC 0
En el Osvaldo Sosa, Argentino Junior fue el único vencedor en la primera fecha de la Liguilla: 2 a 0 a la ACDC.
Goles: Fernández y Facundo Gerónimo
Incidencias: Expulsados en Argentino Junior, Agustín Gerónimo Muñiz y Sergio Pinella y en la ACDC Melera.
Unión 1 – Deportivo Garmense 1
Deportivo Garmense se llevó un punto para De La Garma al empatar con Unión 1 a 1.
Goles: Maldonado para Unión y Spíndola para Deportivo Garmense
Incidencias: expulsado Turienzo, en Unión. Elorza marró un penal en Deportivo Garmense.
Deportivo Central 3 – Agrario 3
Goles: para Agrario Courtil -2- y Auzmendi. Para Deportivo Central De Vries de penal y Salomón -2-.
Posiciones:
Zona “A”
Unión 1
Deportivo Central 1
Deportivo Garmense 1
Zona “B”
Argentino Junior 3
Agrario 1
ACDC 0
Próxima fecha 2ª:
ACDC-Unión
Agrario-Argentino Junior
Deportivo Garmense – Central
Foto gentileza Ale Zygal