Ascenso: Argentino y Unión a la final de la Liguilla
Este sábado Argentino Junior y Unión se clasificaron finalistas de la liguilla. El ganador de la final (a partido único en cancha neutral) enfrentará al perdedor de Recreativo Claromecó y San Martin para buscar un lugar en la promoción con Once Corazones.
Resultados:
Argentino Junior 1 – Deportivo Garmense 0
El Bicho en el Osvaldo Sosa venció a Garmense 1 a 0 y se clasificó finalista de la Liguilla.
Gol: Facundo Gerónimo
Unión 2 – Deportivo Central 1
Unión en el Luis Pose derrotó a Central y se metió en la final de la liguilla.
Goles: Paredes y Vidal para Unión y De Vries para Central.
Incidencias: Expulsado en Central De Vries.
Agrario 3 – ACDC 0
Agrario goleó a la ACDC y no le alcanzó
Goles: Tries -2- y Auzmendi.
Posiciones:
Zona “A”
Unión 7
Deportivo Central 2
Deportivo Garmense 2
Zona “B”
Argentino Junior 7
Agrario 5
ACDC 0