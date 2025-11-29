Ascenso: Argentino y Unión a la final de la Liguilla

Este sábado Argentino Junior y Unión se clasificaron finalistas de la liguilla. El ganador de la final (a partido único en cancha neutral) enfrentará al perdedor de Recreativo Claromecó y San Martin para buscar un lugar en la promoción con Once Corazones.

Resultados:

Argentino Junior 1 – Deportivo Garmense 0

El Bicho en el Osvaldo Sosa venció a Garmense 1 a 0 y se clasificó finalista de la Liguilla.

Gol: Facundo Gerónimo

Unión 2 – Deportivo Central 1

Unión en el Luis Pose derrotó a Central y se metió en la final de la liguilla.

Goles: Paredes y Vidal para Unión y De Vries para Central.

Incidencias: Expulsado en Central De Vries.

Agrario 3 – ACDC 0

Agrario goleó a la ACDC y no le alcanzó

Goles: Tries -2- y Auzmendi.

Posiciones:

Zona “A”

Unión 7

Deportivo Central 2

Deportivo Garmense 2

Zona “B”

Argentino Junior 7

Agrario 5

ACDC 0

