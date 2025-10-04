Ascenso: Cascallares goleó a la ACDC
Este sábado con el triunfo de Cascallares sobre la ACDC, se empezó a completar la décima fecha del Torneo Clausura de fútbol de Segunda División.
Resultado:
ACDC 1 –Cascallares 5
Cascallares, en el Ángel Anta goleó a ACDC por 5 A 1.
Goles: para Cascallares, Lozano -2-, Pedone, Ulises Barrionuevo y Caro de penal y para la ACDC, Anaya.
Cuarta: ACDC 3 –Cascallares 0
El otro partido pendiente se va a jugar este domingo en De la Garma con el Clásico entre Deportivo Garmense y Agrario. Dirige, una terna Bahiense.