Ascenso: Comienza el Pentagonal

22 octubre, 2025 0

Este jueves a partir de las 21:00, comienza el pentagonal para definir al Campeón del Torneo Clausura de segunda División.

En la cancha de Deportivo Independencia, se enfrentan Agrario y Argentino Junior. Dirige, Aidan Codagnone.

Unión y Recreativo Claromecó van a jugar en la cancha de El Nacional. Sera juez del partido Miguel Rossi.

Libre: San Martin

A este pentagonal llegan los 5 equipos que quedaron igualados en la primera colocación en el Torneo Clausura de segunda División.

Van a jugar todos contra todos a una sola rueda el ganador será el Campeón y en caso de ser Recreativo Claromecó será el Campeón del año ya que fue el Campeón del Torneo Apertura, en este pentagonal tendrá una novedad en caso de haber empate en el tiempo reglamentario habrá una serie de penales dándole un punto extra al ganador de los penales, esto es para tratar de no volver a empatar posiciones.

El Campen será quien sume más puntos, en caso de igualdad de puntos se definirá de diferencia de gol, goles a favor y si persiste la igualdad los dos partidos entre sí o sea los dos partidos del Torneo y los de la definición.

