Ascenso: El Celeste y el Santo definen en Claromecó
Este domingo a partir de las 17:00, Recreativo Claromecó y San Martín juegan el partido de vuelta de la Final del Año de Segunda División, en la localidad balnearia.
En el partido de ida en Chaves empataron 0 – 0, y en caso de volver a empatar por cualquier marcador habrá tercer partido.
Si hay un vencedor ese será el Campeón del año y ascenderá a Primera División.
El partido será transmisión de LU 24. Dirige, Emanuel Paguegui.
El que gane esta final ascenderá a Primera y el perdedor jugará con el ganador de la Liguilla para luego jugar por la Promoción frente a Once Corazones.