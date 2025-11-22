Ascenso: El Celeste y el Santo definen en Claromecó

22 noviembre, 2025 19

Este domingo a partir de las 17:00, Recreativo Claromecó y San Martín juegan el partido de vuelta de la Final del Año de Segunda División, en la localidad balnearia.

En el partido de ida en Chaves empataron 0 – 0, y en caso de volver a empatar por cualquier marcador habrá tercer partido.

Si hay un vencedor ese será el Campeón del año y ascenderá a Primera División.

El partido será transmisión de LU 24. Dirige, Emanuel Paguegui.

El que gane esta final ascenderá a Primera y el perdedor jugará con el ganador de la Liguilla para luego jugar por la Promoción frente a Once Corazones.

