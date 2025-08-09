Ascenso: Ganó Unión y empató Barra
Este sábado se jugaron dos de los tres partidos que cerrarán la 6ª fecha del Torneo Clausura de fútbol de Segunda División.
Resultados:
Unión 1 – Cascallares 0
En su cancha Unión derrotó a Cascallares por 1 a 0.
Gol: Jony Espinosa.
Incidencias : Silva, arquero de Cascallares le atajó un penal a Espinosa de Unión.
Tercera: Unión 1 – Cascallares 0.
Juan Eulogio Barra 1 –Agrario 1
Juan Eulogio Barra y Agrario no se sacaron ventaja y empataron 1 a 1.
Goles: Martínez para Juan Eulogio Barra e Izquierdo para Agrario.
Tercera: Juan Eulogio Barra 1 –Agrario 0
Este domingo se cierra la sexta fecha el partido entre Copetonas –San Martín. Dirige Aidan Codagnone.