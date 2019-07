Ascenso: Garmense único líder

Garmense es el único líder del Clausura de Segunda División, el Verde derrotó por 4 a 0 a Echegoyen y de esta manera quedó como único puntero de la competencia tras haberse jugado dos fechas.

En De La Garma, Garmense le ganó 4 a 0 a Echegoyen, con goles de Elorza -2-, Giuliani y Julián Del Río. Fue expulsado Ridao en Echegoyen. En Cuarta triunfó el conjunto de Bellocq por 3 a 1.

Argentino derrotó 2 a 0 a Claromecó de visitante. Los goles los hicieron Minor y Salomón, fue expulsado Lucas Rodríguez en el Recreativo. En Cuarta también hubo triunfo del Bicho, fue 3 a 0.

Alumni y Central igualaron 2 a 2 en Orense. Sallago de penal y Facundo Cruz anotaron para el local, mientras que Ilzarbe y Del Negro de penal marcaron para Central. En Cuarta ganó Alumni 2 a 0.

En el complejo, Quilmes le ganó 4 a 2 a Juan E. Barra. Lozano, Acosta, Banegas y Vázquez en contra marcaron para el Cervecero, mientras que Vázquez y Bramajo de penal convirtieron para Barra. En Cuarta también triunfaron los quilmeños, fue 4 a 1.

ACDC cayó en su cancha por 3 a 2 frente a Copetonas. Beryulet y Daguerre fueron los autores de los goles de los cristianos, mientras que Kohl en dos oportunidades, uno de penal, y Sallago, marcaron para Copetonas. En Cuarta empataron 2 a 2.

Cascallares y San Martín igualaron 3 a 3 en un partidazo. Ferez, García y Casabone anotaron para el Fortinero, en tanto que Cruz -2- y Muñoz fueron los goleadores en San Martín. En Cuarta ganó Cascallares 1 a 0.

Tabla acumulativa: Quilmes 33 puntos, Garmense 31, Copetonas 25, Argentino 20, Alumni y ACDC 19, San Martín y Echegoyen 17, Cascallares 13, Claromecó 12, Barra 7, Central 5.

Posiciones Cuarta División: Quilmes 6 puntos, Argentino, Alumni y Cascallares 4, San Martín, Claromecó, Barra y Echegoyen 3, ACDC, Central y Copetonas 1, Garmense 0.

Próxima fecha (3°): Echegoyen vs. Quilmes, Barra vs. ACDC, Copetonas vs. Cascallares, San Martín vs. Alumni, Central vs. Claromecó, Argentino vs. Garmense.