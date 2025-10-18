Ascenso: jugarán un pentagonal para definir al Campeón
Este sábado con las derrotas de Unión, Agrario, San Martín y el triunfo de Recreativo Claromecó se deberá jugar un pentagonal para definir el Torneo Clausura de fútbol de Segunda División, en fecha a definir.
Resultados:
Unión 0 -Recreativo Claromecó 1
Unión no pudo con Claromecó en el Luis Pose y cayó por 1 a 0.
Gol: Maxi Yané
Cuarta: Unión 4 -Recreativo Claromecó 0.
Agrario 0 –ACDC 1
La ACDC se trajo un triunfazo de De La Garma al vencer a Agrario por 1 a 0.
Gol: Nicolás García,
Incidencias: Expulsado Anaya y Salomón en la ACDC.
Cuarta: Agrario 2 –ACDC 3.
Deportivo Central 1-Deportivo Garmense 0
En Victorino Albani, Deportivo Central derrotó a Deportivo Garmense por 1 a 0.
Gol: Tomás Hinding.
Cuarta: Deportivo Central 2- Deportivo Garmense 3.
Juan Eulogio Barra 3 –Copetonas 0
Gran triunfo de Juan Eulogio Barra que venció en su cancha a Copetonas por 3 a 0.
Goles: Giuliani -2- y Bramajo
Cuarta: Juan Eulogio Barra 3- Copetonas 3.
Cascallares 2 – San Martín 1
Gran triunfo de Cascallares en su cancha frente a San Martín por 2 a 1.
Goles: García y Pedone para Cascallares y Piscicelli para San Martín.
Cuarta: Cascallares 0 – San Martín 1.
Libre: Argentino Junior.
Posiciones Segunda:
Unión 18
Agrario 18
San Martín 18
Argentino Junior 18
Recreativo Claromecó 18
Deportivo Central 17
Deportivo Garmense 15
Cascallares 13
Juan Eulogio Barra 7
Copetonas 6
ACDC 6
Posiciones Cuarta:
Argentino Junior 22
Unión 22
Deportivo Garmense 22
Deportivo Central 17
Copetonas 14
Juan Eulogio Barra 14
ACDC 13
Agrario 10
Cascallares 10
Recreativo Claromecó 8
San Martín 4
Posiciones Liguilla:
Recreativo Claromecó 41
San Martín 37
Unión 36
Argentino Junior 34
Agrario 34
Deportivo Garmense 30
Deportivo Central 28
ACDC 19
Juan Eulogio Barra 18
Cascallares 18
Copetonas 13
Foto gentileza: Ale Zygal