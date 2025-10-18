Ascenso: jugarán un pentagonal para definir al Campeón

18 octubre, 2025

Este sábado con las derrotas de Unión, Agrario, San Martín y el triunfo de Recreativo Claromecó se deberá jugar un pentagonal para definir el Torneo Clausura de fútbol de Segunda División, en fecha a definir.

Resultados:

Unión 0 -Recreativo Claromecó 1

Unión no pudo con Claromecó en el Luis Pose y cayó por 1 a 0.

Gol: Maxi Yané

Cuarta: Unión 4 -Recreativo Claromecó 0.

Agrario 0 –ACDC 1

La ACDC se trajo un triunfazo de De La Garma al vencer a Agrario por 1 a 0.

Gol: Nicolás García,

Incidencias: Expulsado Anaya y Salomón en la ACDC.

Cuarta: Agrario 2 –ACDC 3.

Deportivo Central 1-Deportivo Garmense 0

En Victorino Albani, Deportivo Central derrotó a Deportivo Garmense por 1 a 0.

Gol: Tomás Hinding.

Cuarta: Deportivo Central 2- Deportivo Garmense 3.

Juan Eulogio Barra 3 –Copetonas 0

Gran triunfo de Juan Eulogio Barra que venció en su cancha a Copetonas por 3 a 0.

Goles: Giuliani -2- y Bramajo

Cuarta: Juan Eulogio Barra 3- Copetonas 3.

Cascallares 2 – San Martín 1

Gran triunfo de Cascallares en su cancha frente a San Martín por 2 a 1.

Goles: García y Pedone para Cascallares y Piscicelli para San Martín.

Cuarta: Cascallares 0 – San Martín 1.

Libre: Argentino Junior.

Posiciones Segunda:

Unión 18

Agrario 18

San Martín 18

Argentino Junior 18

Recreativo Claromecó 18

Deportivo Central 17

Deportivo Garmense 15

Cascallares 13

Juan Eulogio Barra 7

Copetonas 6

ACDC 6

Posiciones Cuarta:

Argentino Junior 22

Unión 22

Deportivo Garmense 22

Deportivo Central 17

Copetonas 14

Juan Eulogio Barra 14

ACDC 13

Agrario 10

Cascallares 10

Recreativo Claromecó 8

San Martín 4

Posiciones Liguilla:

Recreativo Claromecó 41

San Martín 37

Unión 36

Argentino Junior 34

Agrario 34

Deportivo Garmense 30

Deportivo Central 28

ACDC 19

Juan Eulogio Barra 18

Cascallares 18

Copetonas 13

Foto gentileza: Ale Zygal

