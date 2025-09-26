Ascenso: Se abre la 10ª fecha

Este sábado con el clásico entre Garmense y Agrario y la ACDC – Cascallares se pone en marcha la décima fecha del Torneo Clausura de Fútbol de Segunda División.

La ACDC, en el Anta tendrá la visita de Cascallares. Árbitro: Alan Ibarlucia.

En el Souto de De la Garma, se juega el clásico de la localidad, entre Deportivo Garmense y Agrario. Impartirá justicia, una terna de Bahía Blanca.

El domingo se cierra la fecha con los siguientes partidos:

Argentino Junior viaja a Chaves para enfrentar a San Martín, con el arbitraje de Marcial Frelis.

Copetonas, en el Appas, tendrá la visita de Deportivo Central. Será juez Walter Torraca.

Recreativo Claromecó en la Villa Balnearia recibe a Juan Eulogio Barra. El árbitro es Iván Lazarte.

Libre: Unión.

