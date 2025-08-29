Ascenso: Se juega la 8ª fecha del Clausura

Este sábado con 4 partidos se juega la octava fecha del Torneo Clausura de fútbol de segunda División.

Solo por este sábado, para para poder incluir inferiores y despejar los vestuarios , los partidos comenzarán a las 16:00, sin embargo, para los próximos sábados se mantiene el horario de las 15:30.

En el Luis Pose, Unión recibe a Deportivo Central. Dirige, Marcial Frelis.

La ACDC, será anfitrión de San Martín. Será juez del partido, Alan Ibarlucia.

Copetonas en su cancha va a jugar el clásico frente a Cascallares. Impartirá justicia, Luis Matallán.

Recreativo Claromecó en su cancha tiene un rival difícil como Agrario. Dirige una Terna de Bahía Blanca.

Libre: Juan Eulogio Barra

La fecha se completa el domingo a partir de las 15:30, con el partido en De La Garma, entre Deportivo Garmense y Argentino Junior. Dirige el partido una terna Bahiense.

