Ascenso: Se juega la décima fecha

27 septiembre, 2025 0

Este domingo con tres partidos se pone en marcha la décima fecha del Torneo Clausura de Fútbol de Segunda División.

Cronograma:

Argentino Junior viaja a Chaves para enfrentar a San Martín. Dirige, Marcial Frelis.

Copetonas en el Appas tendrá la visita de Deportivo Central. Será juez del Partido Walter Torraca.

Recreativo Claromecó , en la Villa Balnearia recibe a Juan Eulogio Barra. Dirige, Iván Lazarte.

Recordamos que este sábado se suspendieron los partidos de la ACDC-Cascallares y el clásico de De La Garma entre Deportivo Garmense y Agrario por la intensa lluvia caída en esa localidad.

Libre: Unión.

Volver