Ascenso: Se pone en marcha la 5ª fecha del Apertura

24 abril, 2026 0

Es sábado a partir de las 15:30 con tres partidos se pone en marcha la tercera fecha del Torneo Apertura de Fútbol de segunda División.

Cronograma:

En el Osvaldo Sosa, Argentino enfrenta a Claromecó.

En el Souto , se juega el clásico de De La Garma entre el local Garmense y Agrario.

En Barra, el local recibe a Cascallares.

La fecha se cierra el domingo con los siguientes partidos:

En Orense el puntero e invicto recibe del Apertura recibe al siempre difícil a Unión.

Copetonas en el Appas será anfitrión de la ACDC.

Libre: Central

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