Ascenso: Se pone en marcha la 5ª fecha del Apertura
Es sábado a partir de las 15:30 con tres partidos se pone en marcha la tercera fecha del Torneo Apertura de Fútbol de segunda División.
Cronograma:
En el Osvaldo Sosa, Argentino enfrenta a Claromecó.
En el Souto , se juega el clásico de De La Garma entre el local Garmense y Agrario.
En Barra, el local recibe a Cascallares.
La fecha se cierra el domingo con los siguientes partidos:
En Orense el puntero e invicto recibe del Apertura recibe al siempre difícil a Unión.
Copetonas en el Appas será anfitrión de la ACDC.
Libre: Central