Ascenso: Se pone en marcha la 7ª del Apertura

22 mayo, 2026 0

Este sábado, y con cuatro partidos inicia la 7ª. fecha del Torneo Apertura de Ascenso de la Liga Regional de Fútbol.

Programación:

En el Osvaldo Sosa, Argentino Junior recibe a Agrario.

En el Souto, en De La Garma juegan Deportivo Garmense y Unión.

Cascallares visita el Albani para jugar frente a Central.

En el Pauloni, Barra será anfitrión de la ACDC.

La fecha se cierra el domingo a partir de las 13:30 con el partido Copetonas y Alumni.

Libre: Claromecó

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