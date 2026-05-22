Ascenso: Se pone en marcha la 7ª del Apertura
Este sábado, y con cuatro partidos inicia la 7ª. fecha del Torneo Apertura de Ascenso de la Liga Regional de Fútbol.
Programación:
En el Osvaldo Sosa, Argentino Junior recibe a Agrario.
En el Souto, en De La Garma juegan Deportivo Garmense y Unión.
Cascallares visita el Albani para jugar frente a Central.
En el Pauloni, Barra será anfitrión de la ACDC.
La fecha se cierra el domingo a partir de las 13:30 con el partido Copetonas y Alumni.
Libre: Claromecó