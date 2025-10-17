Ascenso: Se puede definir el Campeón del Clausura

Este sábado a partir de las 15:30, se juega la última fecha del Torneo Clausura de fútbol de Segunda División, donde se puede definir el Campeón.

En el Luis Pose, Unión recibe a Recreativo Claromecó. Dirige una terna de Bahía Blanca.

La ACDC, visita el Diego Armando Maradona para enfrentar a Agrario. Será juez del partido Emanuel Paguegui.

Deportivo Central, tendrá la visita de Deportivo Garmense. Dirige Pablo Donadío.

Juan Eulogio Barra, visita a Copetonas. El juez del partido será Alan Ibarlucia.

Cascallares será anfitrión de San Martín. Dirige Aidan Codagnone.

Libre: Argentino Junior.

