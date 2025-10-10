Ascenso: Se puede definir el Campeón del Clausura

10 octubre, 2025 0

Este sábado a partir de las 15:00, se Juega la última fecha del Torneo Clausura de fútbol de Segunda División, donde se pude definir el Campeón.

En el Luis Pose, Unión recibe a Recreativo Claromecó. Dirige, una terna de Bahía Blanca.

La ACDC, visita el Diego Armando Maradona para enfrentar a Agrario. Será juez del partido, Emanuel Paguegui.

Deportivo Central, tendrá la visita de Deportivo Garmense. Dirige, Pablo Donadío.

Juan Eulogio Barra, visita a Copetonas. El juez del partido será, Alan Ibarlucia.

Cascallares será anfitrión de San Martín. Dirige, Aidan Codagnone.

Libre: Argentino Junior

