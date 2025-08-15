Ascenso: Tres partidos dan inicio a la 7ª del Clausura

15 agosto, 2025 0

Con 3 encuentros comienza este sábado la séptima fecha de Torneo Clausura de Segunda División.

En el Osvaldo Sosa, Argentino Junior será anfitrión de Copetonas. Dirige Pablo Donadío.

Deportivo Central, en el Victorino Albani recibe a Juan Eulogio Barra. Será juez del partido, Walter Torraca.

Cascallares tendrá la visita de Recreativo Claromecó. Impartirá justicia, Aidan Codagnone.

La fecha se cierra el domingo con estos partidos:

En De La Garma, Agrario recibe a Unión. Dirige Marcos Porras.

San Martin en Chaves, será Anfitrión de Deportivo Garmense. Será Juez del partido, Iván Lazarte.

Libre: ACDC.

Volver