Ascenso: triunfo de Unión para ser líder en su zona (videos)

24 noviembre, 2025 16





Este lunes, con los triunfos de Unión y el empate entre Deportivo Garmense y Deportivo Central, se cerró la segunda fecha de la Liguilla de Segunda División.

Resultados:

ACDC 1 – Unión 2

El Tatengue logró un gran triunfo en suelo Cristiano al vencer a la ACDC por 2 a 1.

Goles: Para Unión, Tomas Quintana y Cristian Maldonado, para ACDC Matías Gerónimo.

Deportivo Garmense 2 – Deportivo Central 2

Deportivo Central se trajo un importante punto de De La Garma al empatar 2 a 2 con Deportivo Garmense.

Goles: Para Deportivo Garmense Bautista Del Rio y Elorza, y Para Deportivo Central, Hinding y De Vries de penal.

Incidencias: Expulsado en Deportivo Central Luis Di Croce y en Deportivo Garmense Spíndola.

Posiciones:

Zona “A”

Unión 4

Deportivo Central 2

Deportivo Garmense 2

Zona “B”

Argentino Junior 4

Agrario 2

ACDC 0

Próxima fecha 3ª:

Unión – Deportivo Central

Argentino Junior – Deportivo Garmense

Agrario – ACDC

Volver