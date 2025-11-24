Ascenso: triunfo de Unión para ser líder en su zona (videos)
Este lunes, con los triunfos de Unión y el empate entre Deportivo Garmense y Deportivo Central, se cerró la segunda fecha de la Liguilla de Segunda División.
Resultados:
ACDC 1 – Unión 2
El Tatengue logró un gran triunfo en suelo Cristiano al vencer a la ACDC por 2 a 1.
Goles: Para Unión, Tomas Quintana y Cristian Maldonado, para ACDC Matías Gerónimo.
Deportivo Garmense 2 – Deportivo Central 2
Deportivo Central se trajo un importante punto de De La Garma al empatar 2 a 2 con Deportivo Garmense.
Goles: Para Deportivo Garmense Bautista Del Rio y Elorza, y Para Deportivo Central, Hinding y De Vries de penal.
Incidencias: Expulsado en Deportivo Central Luis Di Croce y en Deportivo Garmense Spíndola.
Posiciones:
Zona “A”
Unión 4
Deportivo Central 2
Deportivo Garmense 2
Zona “B”
Argentino Junior 4
Agrario 2
ACDC 0
Próxima fecha 3ª:
Unión – Deportivo Central
Argentino Junior – Deportivo Garmense
Agrario – ACDC