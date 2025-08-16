Ascenso: Triunfos de Argentino, Central y Cascallares
Con los triunfos de Argentino , Central y Cascallares, comenzó la a séptima fecha de Torneo Clausura de Segunda División.
Argentino junior 2 -Copetonas 0
En el Osvaldo Sosa , Argentino Junior le ganó a Copetonas por 2 a 0.
Goles: Bastias y Maico Gutiérrez.
Cuarta: Argentino junior 1 -Copetonas 1
Deportivo Central 2 – Juan Eulogio Barra 1
Deportivo Central en su cancha venció a Juan Eulogio Barra por 2 a 1.
Goles: Salomón y Goñi para Central y Bravo para Barra.
Cuarta: Deportivo Central 3 – Juan Eulogio Barra 2
Cascallares 1 – Recreativo Claromecó 0
El Rojinegro logró un gran triunfo frente a Recreativo Claromecó por 1 a 0.
Gol: Bustos
Cuarta: Cascallares 2 – Recreativo Claromecó 1
La fecha se cierra este domingo con los partidos:
En De La Garma , Agrario recibe a Unión. Dirige, Marcos Porras.
San Martin en Chaves, será Anfitrión de Deportivo Garmense. será Juez del partido, Iván Lazarte.
Libre: ACDC