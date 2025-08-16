Ascenso: Triunfos de Argentino, Central y Cascallares

Con los triunfos de Argentino , Central y Cascallares, comenzó la a séptima fecha de Torneo Clausura de Segunda División.

Argentino junior 2 -Copetonas 0

En el Osvaldo Sosa , Argentino Junior le ganó a Copetonas por 2 a 0.

Goles: Bastias y Maico Gutiérrez.

Cuarta: Argentino junior 1 -Copetonas 1

Deportivo Central 2 – Juan Eulogio Barra 1

Deportivo Central en su cancha venció a Juan Eulogio Barra por 2 a 1.

Goles: Salomón y Goñi para Central y Bravo para Barra.

Cuarta: Deportivo Central 3 – Juan Eulogio Barra 2

Cascallares 1 – Recreativo Claromecó 0

El Rojinegro logró un gran triunfo frente a Recreativo Claromecó por 1 a 0.

Gol: Bustos

Cuarta: Cascallares 2 – Recreativo Claromecó 1

La fecha se cierra este domingo con los partidos:

En De La Garma , Agrario recibe a Unión. Dirige, Marcos Porras.

San Martin en Chaves, será Anfitrión de Deportivo Garmense. será Juez del partido, Iván Lazarte.

Libre: ACDC

