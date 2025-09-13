Ascenso: Triunfos de Argentino y Central en inicio de la 9ª fecha

13 septiembre, 2025 0

Este sábado, con los triunfos de Argentino Junior y Deportivo Central , más el empate entre Agrario y Copetonas, comenzó la 9ª fecha del Torneo Clausura de fútbol de Segunda División.

Resultados:

Argentino Junior 2 – ACDC 1

En el Osvaldo Sosa . Argentino perdía lo dio vuelta y venció a la ACDC 2 a 1.

Goles: Carlos Morán y Maico Gutiérrez – olímpico – para Argentino. Gastón Di Croce para la ACDC.

Cuarta: Argentino Junior 3– ACDC 0.

Deportivo Central 2 – Recreativo Claromecó 1

Deportivo Central en su cancha derrotó por 2 a 1 a Recreativo Claromecó.

Goles: Emanuel Di Croce y Leguizamón para Central, y Sosa para Claromecó.

Incidencias: Expulsado Sosa en Recreativo Claromecó.

Cuarta: Deportivo Central 1 – Recreativo Claromecó 3

Agrario 1 – Copetonas 1

En el Diego Armando Maradona de Agrario , el local y Copetonas igualaron 1 a1.

Goles: Bromsoe para Copetonas y Tries de penal para Agrario.

Incidencias: Expulsados en Copetonas Sallago y Funes y en Agrario Moreno y Courtil.

Cuarta: Agrario 6 – Copetonas 1.

La fecha se completa este domingo a las 15:30 con los partidos entre Juan Eulogio Barra – Unión y Cascallares –Deportivo Garmense.

Libre: San Martín.

Volver