Ascenso: Triunfos de Argentino y Central en inicio de la 9ª fecha
Este sábado, con los triunfos de Argentino Junior y Deportivo Central , más el empate entre Agrario y Copetonas, comenzó la 9ª fecha del Torneo Clausura de fútbol de Segunda División.
Resultados:
Argentino Junior 2 – ACDC 1
En el Osvaldo Sosa . Argentino perdía lo dio vuelta y venció a la ACDC 2 a 1.
Goles: Carlos Morán y Maico Gutiérrez – olímpico – para Argentino. Gastón Di Croce para la ACDC.
Cuarta: Argentino Junior 3– ACDC 0.
Deportivo Central 2 – Recreativo Claromecó 1
Deportivo Central en su cancha derrotó por 2 a 1 a Recreativo Claromecó.
Goles: Emanuel Di Croce y Leguizamón para Central, y Sosa para Claromecó.
Incidencias: Expulsado Sosa en Recreativo Claromecó.
Cuarta: Deportivo Central 1 – Recreativo Claromecó 3
Agrario 1 – Copetonas 1
En el Diego Armando Maradona de Agrario , el local y Copetonas igualaron 1 a1.
Goles: Bromsoe para Copetonas y Tries de penal para Agrario.
Incidencias: Expulsados en Copetonas Sallago y Funes y en Agrario Moreno y Courtil.
Cuarta: Agrario 6 – Copetonas 1.
La fecha se completa este domingo a las 15:30 con los partidos entre Juan Eulogio Barra – Unión y Cascallares –Deportivo Garmense.
Libre: San Martín.