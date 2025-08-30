Ascenso: triunfos de Unión, San Martín, Copetonas y Claromecó

Este sábado con los triunfos de Unión, San Martín, Copetonas y Recreativo Claromecó se jugó la octava fecha del Torneo Clausura de fútbol de segunda División.

Resultados:

Unión 3 – Deportivo Central 1

El Tatengue en su cancha logró un gran triunfo frente a Deportivo Central por 3 a 1.

Goles: Tomás Quintana, Jony Espinosa – de penal – y Raúl González para Unión. Mariano Salomón para Central.

Incidencias: Expulsado, en Deportivo Central, Luis Di Croce.

Cuarta: Unión 1 – Deportivo Central 1.

ACDC 1 – San Martín 2

El santo Chavense venció a la ACDC de visitante por 2 a 1.

Goles: Varas y Díaz para San Martín. Gutiérrez para la ACDC.

Incidencias : Se fue expulsado, en la ACDC , Rodríguez.

Cuarta: ACDC 3 – San Martín 2.

Copetonas 2 – Cascallares 1

Copetonas en su cancha se quedó con el clásico al vencer 2 a 1 a Cascallares.

Goles: Kohl -2- para Copetonas y González para Cascallares.

Incidencias: Expulsados en Copetonas Orellano y en Cascallares Irastorza.

Cuarta: Copetonas 2 – Cascallares 2.

Recreativo Claromecó 2 – Agrario 0

El Campeón del Apertura en la Villa Balnearia le ganó 2 a 0 a Agrario.

Goles: Bolado-2- uno de penal.

Cuarta: Recreativo Claromecó 0 – Agrario 0.

La fecha se completa este domingo a partir de las 15:30, con el partido entre Deportivo Garmense y Argentino Junior.

Libre: Juan Eulogio Barra.

