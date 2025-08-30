Ascenso: triunfos de Unión, San Martín, Copetonas y Claromecó
Este sábado con los triunfos de Unión, San Martín, Copetonas y Recreativo Claromecó se jugó la octava fecha del Torneo Clausura de fútbol de segunda División.
Resultados:
Unión 3 – Deportivo Central 1
El Tatengue en su cancha logró un gran triunfo frente a Deportivo Central por 3 a 1.
Goles: Tomás Quintana, Jony Espinosa – de penal – y Raúl González para Unión. Mariano Salomón para Central.
Incidencias: Expulsado, en Deportivo Central, Luis Di Croce.
Cuarta: Unión 1 – Deportivo Central 1.
ACDC 1 – San Martín 2
El santo Chavense venció a la ACDC de visitante por 2 a 1.
Goles: Varas y Díaz para San Martín. Gutiérrez para la ACDC.
Incidencias : Se fue expulsado, en la ACDC , Rodríguez.
Cuarta: ACDC 3 – San Martín 2.
Copetonas 2 – Cascallares 1
Copetonas en su cancha se quedó con el clásico al vencer 2 a 1 a Cascallares.
Goles: Kohl -2- para Copetonas y González para Cascallares.
Incidencias: Expulsados en Copetonas Orellano y en Cascallares Irastorza.
Cuarta: Copetonas 2 – Cascallares 2.
Recreativo Claromecó 2 – Agrario 0
El Campeón del Apertura en la Villa Balnearia le ganó 2 a 0 a Agrario.
Goles: Bolado-2- uno de penal.
Cuarta: Recreativo Claromecó 0 – Agrario 0.
La fecha se completa este domingo a partir de las 15:30, con el partido entre Deportivo Garmense y Argentino Junior.
Libre: Juan Eulogio Barra.