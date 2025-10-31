Ascenso: Unión, primero en la tabla del Pentagonal

31 octubre, 2025 199

Este viernes se jugó la segunda fecha del Torneo Pentagonal de Segunda División que definirá al Campeón del Torneo Clausura.

Resultados:

Recreativo Claromecó 1 -San Martín 2

Goles: Varas y Rodríguez -de penal- para San Martín y Pego para Recreativo Claromecó.

Incidencias: Expulsado Yoel Sosa de Recreativo Claromecó.

Argentino Junior 0 – Unión 2

Goles: Tomas Quntana-2-

Incidencias: Expulsado en Unión Turienzo

Libre: Agrario.

Posiciones:

Unión 4

Agrario 3

San Martín 3

Recreativo Claromecó 2

Argentino Junior 0

Próxima fecha 3ª:

Union –Agrario

San Martín –Argentino

Libre: Recreativo Claromecó.

foto Gentileza Ale Zygal

Volver