Ascenso: Unión, primero en la tabla del Pentagonal

31 octubre, 2025

199
Ascenso: Unión, primero en la tabla del Pentagonal

Este viernes se jugó la segunda fecha del Torneo Pentagonal de Segunda División que definirá al Campeón del Torneo Clausura.

Resultados:

Recreativo Claromecó 1 -San Martín 2
Goles: Varas y Rodríguez -de penal- para San Martín y Pego para Recreativo Claromecó.
Incidencias: Expulsado Yoel Sosa de Recreativo Claromecó.

Argentino Junior 0 – Unión 2
Goles: Tomas Quntana-2-
Incidencias: Expulsado en Unión Turienzo
Libre: Agrario.

Posiciones:
Unión 4
Agrario 3
San Martín 3
Recreativo Claromecó 2
Argentino Junior 0

Próxima fecha 3ª:
Union –Agrario
San Martín –Argentino

Libre: Recreativo Claromecó.

foto Gentileza Ale Zygal