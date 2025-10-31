Ascenso: Unión, primero en la tabla del Pentagonal
Este viernes se jugó la segunda fecha del Torneo Pentagonal de Segunda División que definirá al Campeón del Torneo Clausura.
Resultados:
Recreativo Claromecó 1 -San Martín 2
Goles: Varas y Rodríguez -de penal- para San Martín y Pego para Recreativo Claromecó.
Incidencias: Expulsado Yoel Sosa de Recreativo Claromecó.
Argentino Junior 0 – Unión 2
Goles: Tomas Quntana-2-
Incidencias: Expulsado en Unión Turienzo
Libre: Agrario.
Posiciones:
Unión 4
Agrario 3
San Martín 3
Recreativo Claromecó 2
Argentino Junior 0
Próxima fecha 3ª:
Union –Agrario
San Martín –Argentino
Libre: Recreativo Claromecó.
foto Gentileza Ale Zygal