Ascenso: Vuelve el Fútbol de segunda

21 marzo, 2026 0

Este domingo, con el horario de 14:00 para la cuarta división y 16:00 para la segunda, comienza el Campeonato que organiza la Liga Regional tresarroyense de Fútbol.

Programación:

En el Ángel Anta, la ACDC recibe a Cascallares.

Unión en el Luis Pose será anfitrión de Agrario.

En Orense se juega el clásico entre Alumni y Recreativo Claromecó.

El equipo canalla, Central, visita el Appas para enfrentar a Copetonas.

Deportivo Garmense en su cancha recibe al siempre difícil equipo de Argentino Junior.

Libre: Juan Eulogio Barra

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