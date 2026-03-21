Ascenso: Vuelve el Fútbol de segunda
Este domingo, con el horario de 14:00 para la cuarta división y 16:00 para la segunda, comienza el Campeonato que organiza la Liga Regional tresarroyense de Fútbol.
Programación:
En el Ángel Anta, la ACDC recibe a Cascallares.
Unión en el Luis Pose será anfitrión de Agrario.
En Orense se juega el clásico entre Alumni y Recreativo Claromecó.
El equipo canalla, Central, visita el Appas para enfrentar a Copetonas.
Deportivo Garmense en su cancha recibe al siempre difícil equipo de Argentino Junior.
Libre: Juan Eulogio Barra