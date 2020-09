Aseguran desde Región Sanitaria I que la situación hospitalaria de Bahía Blanca “es absolutamente preocupante”

30 septiembre, 2020 Leido: 55

El Director de la Región Sanitaria I, Lic. Laureano Alimenti, aseguró a LU 24 esta mañana que la situación hospitalaria de Bahía Blanca “es absolutamente preocupante”.

“Vamos viendo que hay un estrés en los trabajadores de salud y genera que en algunos centros de salud privados y municipales, han tenido que cerrar sus puertas porque no han podido sostener estas camas de internación y terapia”, dijo Alimenti.

Mencionó además que el Hospital Penna “está bastante lleno y casi completa la sala covid y no Covid. La relajación de 15 días atrás la estamos viendo ahora. Los hospitales se empiezan a llenar y están estables por diez días los respiradores y camas”.

Asimismo, aclaró que cada paciente tiene sus características y que hay hospitales que dentro de sus servicios tienen un lugar o dos disponibles. “Todavía se encuentran y las áreas no Covid pueden ser reasignadas camas, es decir de no Covid a Covid”.

Consideró que fue acertado disminuir la movilidad urbana, “porque sostenido en el tiempo iba a generar el colapso total y ahí si debíamos empezar a utilizar el sistema integrado de emergencia sanitaria, con traslados a hospitales de la región”.

Aseguró respecto a los trabajadores de salud que los mismos son afectados, “hemos tenido gran cantidad de personal infectado o aislado, tuvimos que reorganizar turnos. Es el recursos más débil e importante a la vez”.

Volver