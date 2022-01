Aseguran que debido al consumo desmedido, el agua escasea cada vez más en Pringles

La puesta en funcionamiento de un nuevo pozo de extracción y la construcción de un segundo que estaría listo en febrero, llegó para dar solución a una problemática que viene atravesando Coronel Pringles y que por ahora parece no tener una solución clara: si bien la cantidad de habitantes se mantiene estable desde hace varios años, el agua escasea cada vez más.



No es una cuestión de napas; de hecho, la calidad del líquido que hay en la zona de la cabecera es muy buena y no es necesario hacer excavaciones muy profundas para alcanzarlo. El problema es el uso que se le da: la proliferación de piscinas privadas y la utilización para otros fines del agua potable provocan que el recurso haya faltado en más de una oportunidad en los últimos años.

Este incremento del consumo per cápita, se aclara desde el municipio, no tiene nada que ver con empleos vinculados a la alimentación, a la cocina o a la higiene, sino que están relacionados con “otros usos que no corresponden”.

Por ello, desde la comuna y la prestadora del servicio, la Cooperativa Eléctrica pringlense, se está pensando en llevar a cabo -primero- una campaña de concientización y, además, poner en funcionamiento una tarifa diferenciada para aquellos consumidores que utilicen más agua que la media. También se está estudiando la posibilidad que aquellas personas que posean piletas privadas deban llevar a cabo una pequeña perforación privada -a una profundidad de unos 10 metros- para llenar sus piscinas.

Para el intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, “no tiene lógica” dilapidar un recurso tan finito en todo el mundo, destinándolo a otros usos.

“Estos son problemas que hay que buscar corregir, con un trabajo de concientización y también efectos punitivos. No valoramos lo que tenemos, porque con una perforación ya sacamos agua para el casco urbano”, dijo el funcionario al diario La Nueva.

