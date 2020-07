Aseguran que en Francia “hubo un cambio social” por el coronavirus

Michell de Bourgh, es un guía turístico que reside en un pueblo del sur de Francia y dialogó con LU 24 para contar como se está viviendo en el país en el marco de la pandemia del coronavirus.

En primer término indicó que “hay una gran diferencia entre las ciudades y el campo, en el campo es todo casi normal, los franceses no soy muy respetuosos con las reglas. El coronavirus en los pueblos está casi terminado”,

“Hay un cambio en la gente, se tiene un poco de miedo en los negocios y los bares. Hay un cambio social. Se debe usar barbijo en todos los negocios de la ciudad”, manifestó de Bourgh, agregando que “dentro de los restaurantes no se pide el tapabocas. En el lugar en el que estoy es muy diferente de lo que son las grandes ciudades”.

Respecto a la situación económica manifestó que “es difícil ahora, yo trabajo con los turistas, ahora hay muy poco. Los meses de mayo y abril no hubo nada, para el turismo es algo muy difícil. La economía está en una situación difícil”.

