Aseguran que es inminente la reapertura del Frigorífico Anselmo

26 agosto, 2020

El responsable del Sindicato de Trabajadores de la Carne, Néstor García, anticipó que solo resta el arribo y colocación de quemadores para la caldera de las instalaciones del Frigorífico Anselmo y realizado esto, sería poco lo que quedaría por concretar previo a la reapertura, con lo cual sería inminente que suceda.

“Por las decisiones de cómo enfrentar el problema que teníamos, estamos con mucha expectativa y alegría. Demostramos que no solo el gremio, sino quien trabaja es gente que piensa y que no destruye por destruir. Hemos tomado el camino correcto, para que todos puedan seguir trabajando. Aguantando incluso comentarios e ideas de gente que opina por opinar. Estamos a la espera de que esto se concrete con la reapertura y viendo los cambios dentro”, puntualizó.

Indicó que la inversión que se está haciendo dentro de las instalaciones y “el cariño que le se pone a la planta nos enorgullece mucho. La gente está cobrando desde hace 3 meses y de alguna manera había que traerlos para que eso fuera justificado y colaboramos en la puesta a punto de la empresa, estamos haciendo todo tipo de trabajos para mantener esta fuente de empleo”.

García consideró que “la frutilla del postre sería la reapertura. Estaríamos más que satisfechos a pesar de la pandemia. Tendrían que ser cuanto antes. Faltan los quemadores para la caldera y está todo listo para colocarlos. No quiero arriesgar una fecha, pero sería cuanto antes. Estaríamos en condiciones de arrancar, se han cambiado muchas cosas que hacen al buen funcionamiento”.

Indicó el gremialista, que hay inversores “pero no hay nuevos dueños. Hay que recordar que hay un concurso de acreedores y sí hay un compromiso de compra y un acuerdo de confidencialidad, pero aún no hay traspaso de acciones y demás. Pero si hubo gente que puso plata. Han hecho reformas adentro. Esto es inminente. Nosotros estamos felices de que tanto crápula que pasó por el frigorífico que hoy tengamos la posibilidad de trabajar me pone muy contento”, dijo.

