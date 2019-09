Aseguran que la Clausura del CEC se trató de “una maniobra política”

La edil Tatiana Lescano, y la Presidenta del Consejo Escolar de Tres Arroyos, María José Adobatto, brindaron detalles una vez finalizada la reunión ampliada en el organismo educativo, tras la sorpresiva clausura del CEC N° 801 en la jornada. Aseguran que no había riesgo en el establecimiento que avalara tal decisión y advierten que se trató de “una maniobra política”.



Aclararon que no es atribución de los consejeros escolares el cierre de los establecimientos.

“Mi mañana arrancó temprano yendo al Centro Educativo Complementario para verificar que efectivamente estaban las puertas cerradas con candado y el gas cortado del medidor de la puerta. Las familias que llegaron con sus hijos y que no pudieron hacer uso de las instalaciones, en un lugar en el que se reciben niños de alta vulnerabilidad social, donde los contienen, se los alimenta y se les enseña. Es altamente querida esta institución en la comunidad y es fundamental para las familias”, sostuvo Lescano quien agregó que participaron de la reunión ampliada concretada temprano en la mañana en el Consejo Escolar.

“El viernes les comunica al equipo directivo y parte del cuerpo de consejeros escolares, la responsable de infraestructura, Guillermina Iriarte, que era necesario clausurar el CEC porque había recibido una indicación telefónica, del Sub Secretario de Educación de la Provincia y responsable de Infraestructura Escolar, que era necesario cerrarlo, debido a que había un informe de 10 días previos, en el cual decía que había que cambiar unos caños, una parte de la instalación eléctrica y el final de obra de Camuzzi. El informe técnico de la responsable de Infraestructura Escolar de Tres Arroyos no habla en ningún momento de riesgo. Simplemente como el establecimiento tiene dos medidores, hay que bajar la perilla de uno, hacer esos cambios, poner la firma de Camuzzi y seguir. Es decir, dejar sin gas el CEC por un tiempo, hacer las adecuaciones y seguir, pero los consejeros escolares decidieron dejar sin clases a 155 estudiantes en vez de hacer las orientaciones”, señaló ofuscada la edil quien agregó que en principio, la indicación por escrito a los directores del CEC fue que “tienen que suspender las clases por un grave riesgo, pero ahora en la reunión nos enteramos que no era grave el mismo, y no era necesario hacerlo. No había un solo medidor sino dos. Una desprolijidad de quienes hicieron esas indicaciones”.

Por su parte, María José Adobato, presidenta del Consejo Escolar, coincidió con las apreciaciones de Tatiana Lescano, y consideró que “fue una maniobra netamente política”.

“Me notificaron que supuestamente habían llamado el Sub Secretario de Educación de la Provincia y responsable de Infraestructura Escolar el viernes a las 12.30, con lo cual yo no asisto a esa reunión donde se notificara a directores e inspectores para la clausura de la institución. No estábamos de acuerdo con el cierre y no es atribución de los consejeros escolares el cierre de los establecimientos, para eso tenemos la Dirección de Infraestructura Escolar representada en la ciudad, que no hablan de peligrosidad en el informe”, indicó.

Por esta razón es que agregó también: “Dije que yo no abalaba y me voy a trabajar con quien hizo el aula, pero el acta de notificación para cuando llaman a los inspectores ya estaba lista y tipiada de antemano y en esa reunión no estaba la representante de Infraestructura , quien es la persona idónea”.

En este sentido, aclararon que mañana habrá clases en el CEC y anunciaron que se realizará un pedido de informes. “Donde los políticos se pelean, los perjudicados son los chicos y los padres”, sostuvo Lescano.