Aseguran que la gente durante la pandemia consume más vino y busca variedades

29 agosto, 2020 Leido: 210

El sommelier tresarroyense, Leandro Fernández, se refirió al consumo de vino durante la pandemia y si bien consideró que hubo un incremento, asegura que los precios se mantienen y que el consumidor va en busca de la variedad.



“La falta de eventos nos afectó mucho, es un 30 por ciento para nosotros y no hay nada de eso pero se equilibró un poco con el consumo cotidiano, ya que hay más momentos de consumo en los hogares y lo bueno es que no tanto cambió en el segmento de precios, sino en la variedad. La gente toma todos los días una copa, y por ellos se vuelca a la variedad. Por eso estamos redoblando esfuerzos, tratando de ser entretenidos en las propuestas y bajar esa línea”, sostuvo.

Fernández consideró que en Argentina hay mucho vino “porque venimos de dos cosechas muy buenas. Hay mucha cantidad y por eso no hay aumentos, sino no lo pueden vender y tienen mucho stock”.

Mencionó además que hay expectativa “de lo que va a pasar a partir de esta semana que es complicada. Esperando que no suceda lo que pasó al principio que afectó comercialmente tanto al centro de volver a fases anteriores, porque si bien el consumo en algún momento estuvo en alza, es como todo después se aplana”.

Leandro también destacó que tienen todas las redes sociales desarrolladas con promociones.

