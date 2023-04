Aseguran que la municipalidad de Bahía Blanca “perdió” $90 millones para destinar a seguridad

13 abril, 2023

Desde la Provincia informaron que Bahía Blanca no hizo la rendición de la primera partida del Fondo de Fortalecimiento y dejó casi $100 millones sin ejecutar.

La agresión que sufrió el ministro de Seguridad, Sergio Berni, en el marco de una protesta de colectiveros que cortaban la General Paz, tuvo su coletazo político en Bahía Blanca. Después de ese episodio, el intendente Héctor Gay consideró que únicamente con voluntarismo no es suficiente para abordar el problema de la inseguridad, y que en esa materia se necesita inversión y planificación.

Quien recogió el guante de esos dichos fue el representante de esa cartera en la ciudad, Federico Montero, director provincial de Fiscalización y Control Policial Región Interior Sur, quien reveló que el municipio se perdió de recibir 90 millones de pesos de los 130 que la Provincia debía entregarle por el Fondo de Fortalecimiento en Seguridad.

El funcionario aseguró que se enviaron cinco notas al Ejecutivo en tal sentido, para que enviaran la rendición de la primera partida teniendo en cuenta los tiempos de la Ley de Presupuesto, pero no obtuvieron respuestas. E incluso, que llevan tres años pidiendo que presenten un plan de seguridad y tampoco lo recibieron.

En ese contexto, el jefe comunal dijo en una entrevista radial que los fondos se iban a destinar en nuevas cámaras y centro de monitoreo, pero que “se fue demorando porque no ingresan elementos por las restricciones de la Aduana”. De todas maneras, aseguró que los fondos no se perdieron y que se van a “reutilizar” en dos comisarías que la Provincia “prometió” refaccionar y “no ha hecho”.

Montero volvió a contrarrestar a Gay, lo acusó de armar “un relato” y le recordó que la plata está perdida. Además, cuestionó que al cabo de casi dos mandatos debería saber que la Ley de Presupuesto implica que “lo que se tiene que ejecutar en 2022 se tiene que ejecutar en 2022”.

En efecto, las partidas presupuestarias que no haya ejecutado un municipio no se “guardan” para el año siguiente, por lo que la subejecución presupuestaria implica perder el derecho a utilizar esos fondos, o bien volver a solicitarlos para el año siguiente, con la probabilidad de que no sean aprobados. (infocielo.com)

