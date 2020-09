Aseguran que la situación del mercado inmobiliario es óptima: “Estamos conformes con la actividad”

28 septiembre, 2020 Leido: 143

Desde la firma Raúl Odasso Propiedades, aseguran que es mercado inmobiliario está atravesando un buen momento.

“Hoy no nos podemos quejar. El mercado sigue en movimiento y es imposible no hablar del dólar, pero estamos conformes con la actividad”, indicó.

Según manifestó respecto a los alquileres “es tremenda la demanda que hay y logramos encontrar departamentos y casas, pero falta más oferta aún. La gente lo que más busca es una casa tipo. Los valores rondan los 10 mil pesos de una habitación y una casa los 15 mil pesos”.

En este punto remarcó que hay incertidumbre en cuanto a la Ley de Alquileres que empezó a regir en julio pasado, “pero las inmobiliarias logramos regular un poco la situación y que los montos no se disparen tanto”.

Las operaciones y consultas Odasso indicó que son muchas. “Las ofrecemos en dólares y hoy el mercado cambió y debimos aprender a tasar nuevamente. La realidad es que si no baja el valor de su propiedad es difícil venderlo, porque con lo que ha subido el dólar, sino bajan no hay operaciones. Además estamos esperando el Procrear ya que se reciben consultas todos los días por este tema”, puntualizó.

Volver