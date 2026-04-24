Aseguran que Trump analiza quitar apoyo a Reino Unido en disputa por Malvinas

24 abril, 2026 0

La agencia de noticias Reuters publicó este viernes que un correo electrónico interno del Pentágono esboza las opciones de Estados Unidos para sancionar a los aliados de la OTAN que, en su opinión, no apoyaron las operaciones estadounidenses en la guerra contra Irán. Entre ellas, contempla la suspensión del apoyo al Reino Unido en su disputa con la Argentina por las Islas Malvinas.

Una fuente estadounidense le dijo a la agencia que estas opciones de “castigo”, que también incluirían la expulsión de España de la OTAN, se detallan en una nota en la que se expresa la frustración ante la aparente reticencia o negativa de algunos aliados a conceder a Estados Unidos derechos de acceso, base y sobrevuelo (ABO, por sus siglas en inglés) para la guerra contra Irán, que comenzó el 28 de febrero.

Poco después de la filtración, desde el Reino Unido hablaron sobre las versiones y reafirmaron su postura, cita la Web de La Nación.

El correo electrónico afirmaba que los derechos ABO son “simplemente la base mínima para la OTAN”, según el funcionario, quien añadió que las opciones estaban circulando en las altas esferas del Pentágono. Una de las opciones del correo electrónico prevé suspender a los países “difíciles” de puestos importantes o prestigiosos en la OTAN.

El memorándum incluye la opción de reconsiderar el apoyo diplomático de Estados Unidos a las “posesiones imperiales” europeas de larga data, como las Islas Malvinas. La página web del Departamento de Estado afirma que las islas son administradas por el Reino Unido, pero siguen siendo reclamadas por Argentina, cuyo presidente, Javier Milei, es aliado de Trump.

En 1982, durante la última dictadura cívico-militar, la Argentina y Reino Unido pelearon una guerra por las islas. 649 soldados argentinos murieron.

La información sobre esta posible medida fue replicada por varios medios británicos, como The Telegraph, Sky News, The Sun, BBC y Daily Mail.

Por su parte, a lo largo de estas últimas semanas, Trump insultó repetidamente al primer ministro británico Keir Starmer, al tacharlo de cobarde por su renuencia a unirse a la guerra de Estados Unidos contra Irán, afirmó que “no es Winston Churchill” y describió los portaaviones británicos como “juguetes”.

Inicialmente, Reino Unido no accedió a la petición de Estados Unidos de permitir que sus aviones atacaran Irán desde dos bases británicas, pero más tarde accedió a habilitar misiones defensivas destinadas a proteger a los residentes de la región, incluidos los ciudadanos británicos, ante las represalias iraníes.

La reacción del Reino Unido

La soberanía de las Islas Malvinas recae en Reino Unido, dijo este viernes un portavoz del primer ministro, Keir Starmer. Fue la primera respuesta oficial al correo electrónico interno del Pentágono que se filtró y que sugiera revisar la postura de Estados Unidos respecto al archipiélago como represalia por la actitud de Londres en la guerra de Irán.

“No podríamos ser más claros sobre la postura de Reino Unido respecto a las islas. Es una postura de larga data y no cambió”, afirmó el portavoz.

Reproches a la OTAN

Trump criticó duramente a los aliados de la OTAN por no enviar sus armadas para ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, que quedó cerrado al tráfico marítimo mundial tras el inicio de la guerra. También declaró que está considerando retirarse de la Alianza. “¿No lo harías si estuvieras en mi lugar?“, preguntó el republicano a Reuters en una entrevista el 1 de abril, en respuesta a una pregunta sobre si era posible que Estados Unidos se retirara de la OTAN.

Pero el correo electrónico no sugiere que Estados Unidos lo haga, dijo la fuente. Tampoco propone cerrar bases en Europa. No obstante, el funcionario no quiso confirmar si las opciones incluían la retirada de algunas fuerzas estadounidenses de Europa.

Al ser preguntado por el correo electrónico, el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, respondió: “Como dijo el presidente Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos hizo por nuestros aliados de la OTAN, ellos no estuvieron ahí para nosotros”.

“El Ministerio de Defensa se asegurará de que el presidente cuente con opciones creíbles para garantizar que nuestros aliados dejen de ser un tigre de papel y, en su lugar, cumplan con su parte. No tenemos más comentarios sobre ninguna deliberación interna al respecto”, dijo Wilson.

El futuro del bloque

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán suscitó serias dudas sobre el futuro del bloque, que cuenta con 76 años de antigüedad, y provocó una preocupación sin precedentes de que Estados Unidos podría no acudir en ayuda de los aliados europeos en caso de que estos fueran atacados.

Reino Unido, Francia y otros países afirman que sumarse al bloqueo naval estadounidense equivaldría a entrar en guerra, pero que estarían dispuestos a ayudar a mantener abierto el estrecho una vez que se produjera un alto el fuego duradero o el conflicto llegara a su fin.

Sin embargo, responsables del gobierno de Trump subrayaron que la OTAN no puede ser una calle de sentido único.

El “castigo” a España

En particular, Estados Unidos también expresó su frustración con España luego de que el gobierno de Pedro Sánchez no permitiera que sus bases o su espacio aéreo se utilizaran para atacar a Irán. Estados Unidos cuenta con dos importantes sitios militares en España: la Base Naval de Rota y la Base Aérea de Morón.

Las opciones políticas esbozadas en el correo electrónico tendrían por objeto enviar una señal contundente a los aliados de la OTAN con el objetivo de “disminuir la entre los europeos”, indicó la fuente.

La opción de suspender a España del bloque tendría un efecto limitado en las operaciones militares estadounidenses, pero un impacto simbólico significativo, argumenta el correo electrónico.

El responsable no reveló cómo Estados Unidos podría llevar a cabo la suspensión de España de la alianza; Reuters tampoco pudo determinar de inmediato si existía un mecanismo en la OTAN para hacerlo.

A modo de respuesta, Sánchez, previo a la cumbre de la Unión Europea en Chipre, aseguró que España es “un socio leal” de la OTAN y se refirió a la filtración: “No nos basamos en correos electrónicos. Nos basamos en documentos oficiales y posturas gubernamentales, en este caso de Estados Unidos”.

En declaraciones a los periodistas en el Pentágono a principios de este mes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que “muchas cosas quedaron al descubierto” en la guerra con Irán, señalando que los misiles de largo alcance de Irán no pueden alcanzar Estados Unidos, pero sí Europa.

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