Asentados en un terreno en Rondeau al 1500 alegan tener derechos sobre los mismos

18 agosto, 2021 Leido: 26

Tal como había adelantado LU 24, un grupo de personas tomaron terrenos ubicados en calle Rondeau y Aconcagua, con intención de apropiárselos.

Según comentaron, son entre 24 y 28 las familias que buscan un lugar para vivir en la mencionada zona.

Desde hace cuatro días, comenzaron con los trabajos de alambrado, apertura de cimientos y colocación de postes, asimismo, confirmaron que las autoridades policiales les manifestaron que, mientras que no aparezca el dueño legítimo, pueden quedarse en el lugar.



“Vivó acá nomás a 5 cuadras, en la casa de mi mamá, vivo atrás pero el lugar no es mío. Yo quiero algo para mí y para mis hijos, no quiero sacarle nada a nadie, solo quiero que me den un terreno o una casa”, dijo una de las personas presentes.

“En total somos 24 familias, tal vez más, todos tienen hijos y todos alquilan, con 3.000 pesos que nos da la Municipalidad no hacemos nada. Quiero algo para mis hijos nada más, no quiero lio ni nada, quiero que venga el Intendente o alguna autoridad y que nos den una respuesta”, agregaron.

En este sentido, aseguraron que la elección de los terrenos es “porque hace años que están abandonados, nunca vi ni un alambrado ni nada. Es el único lado que quedó libre, y que podemos decir ‘lo podemos agarrar porque somos muchos’, es para todos no para uno”.

Una de las personas del lugar, manifestó que “fui dos o tres veces a la Municipalidad para hablar con el Secretario de Desarrollo Social, pero más de 3 mil no te dan, y con eso no hacemos nada. Hace cuatro días que estamos acá, pero hoy nos pusimos las pilas para abrir cimientos”.

“Hoy vino uno a decir que era el dueño pero no lo era, ahora estamos esperando que venga el intendente o alguien, y que nos digan qué hacer. Porque vinieron y nos pidieron el documento, celulares y todo, para que vaya a Fiscalía”, agregó.

“La policía nos dijo que si los terrenos tienen dueño nos avisan y nos iremos, pero por lo menos queremos que nos den algo, otros terrenos en otro lado”, dijo y aclaró que “supuestamente el dueño es Aguinaga, pero nosotros queremos ver los papeles. Sabes lo que pasa, es que así lo hace como siempre, se arreglan entre Sánchez y Castelli y hacen negocios entre ellos”.

“A mí Sánchez me prometió la casa hace 8 años, que supuestamente estoy anotada, me pidió toda la información mía, de mi marido y de mis nenes, tres veces se la llevé. Cada vez que fui nunca tuve resultados, supuestamente a fin de año me daba la tercera casa de calle Santa Teresita y Villa Italia”, dijo una de las mujeres presente en el lugar.

“Fui otra vez a la Municipalidad y nunca lo pude encontrar, el mismo me dijo a mí que me iban a dar esa casa, y yo quiero que me dé la casita del barrio. Anteriormente, yo estaba en una casa usurpada en Boca, me dijo que me salga por las buenas que me la iba a dar y todavía sigo esperando. Ya pasaron 8 años”, aclaró.

Autoridades

“Las autoridades nos dicen que nos quedemos, vino un patrullero y dijo que nos quedemos acá, mientras que no aparezca el dueño nosotros no nos vamos a mover”, informó uno de los presentes.

“Ellos no vinieron a decirnos nada malo, solo querían saber cuántas familias eran para llevarlo a Fiscalía. Estamos cansados de alquilar, te arreglan con tres mil pesos y una bolsa de comida con gorgojos. Cuando caen las elecciones quieren que los voten”, puntualizó.

“Le dan casa a los que realmente no la necesitan, las venden o las cambian por autos pero los que realmente las necesitamos no nos dan”, agregó.

“Somos 10 viviendo en una casa con un baño solo, la única solución que me dan son esos tres mil pesos y el alquiler me lo cobran 10000. Se trabaja para comer, nada más, y nos dan una bolsa con mercadería y ni aceite tiene”, aclaró.

“Nosotros queremos que Sánchez dé la cara, no puede pasar con el auto e irse. No queremos lio ni nada, si tiene dueño nos vamos”, finalizaron.

Volver