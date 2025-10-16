Así le pide el voto el PJ a sus afiliados

16 octubre, 2025 0

A través de una carta, el presidente del Partido Justicialista de Tres Arroyos, Alejandro Barragán, pide a sus afiliados el voto para posibilitar el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones del domingo 26.

Inicialmente, Barragán cita la frase de Juan Domingo Perón: “Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”, para luego dirigirse a militantes y afiliados en estos términos:

“Compañeras y compañeros:

Nuevamente comenzamos dando las gracias. Antes de las elecciones del 7 de septiembre les pedimos que vayamos a votar con ese fuerte orgullo peronista para respaldar la gestión de nuestro Intendente Pablo Garate y de nuestro Gobernador Axel Kicillof. La respuesta fue contundente y arrasamos en nuestra ciudad y en la provincia. Estábamos convencidos que así sería y le demostramos a todos que el peronismo está más vivo que nunca.

Sabemos que muchos compañeros y compañeras la están pasando muy mal con las políticas de ajuste despiadadas del gobierno de Milei.

Lamentablemente por estos días, dos grandes empresas de nuestra ciudad cerraron y dejaron a 150 compañeros sin trabajo.

No solamente ataca a los más humildes, sino que su objetivo es hacer desaparecer la clase trabajadora, la clase media, los pequeños comerciantes e industriales, los productores agropecuarios. También arrastran el ajuste en salud, educación, discapacidad y desfinancian a las provincias que no le son afines a sus ideas.

En definitiva, Milei quiere hacer desaparecer la columna vertebral del peronismo que nos hizo grandes como país y no se lo vamos a permitir.

En esta oportunidad compañeros, la modalidad de votación ha cambiado y por primera vez no vamos a poder entregar en mano la boleta casa por casa como es nuestra costumbre.

En esta ocasión se implementa la boleta única y para informarles cómo tenemos que proceder para emitir el voto el próximo 26 de octubre como siempre estaremos a la tardecita en nuestra casa de Rivadavia 429 por cualquier consulta.

Hagamos como siempre hemos hecho, conversar con los familiares, con los amigos, con los vecinos, en la panadería, en el almacén, en el club y donde se pueda dar la conversación y no tengamos problema en decirles a los más chicos que estas políticas ya las hemos vivido y siempre terminaron mal, que el ajuste siempre los sufrimos los mismos, que los ganadores de los gobiernos de derecha siempre son los que más tienen y que la teoría del derrame no existe.

Por eso les pedimos que el 26 de octubre nadie se quede en casa, todos vayamos a votar a Jorge Taiana, que voten a los candidatos de Fuerza Patria y le pongan la cruz a la boleta que tiene la bandera Argentina.”

Homenaje a Perón por el 17 de Octubre

A su vez, en el final del comunicado, y ante la proximidad del 17 de Octubre, Día de la Lealtad Peronista, este viernes, Barragán indica: “Este 17 compañero, como todos los años, nos encontramos a las 19.30 en el busto del General en la municipalidad para festejar el Día de la Lealtad Peronista. Nos vemos”.

Volver