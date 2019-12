Así será el servicio de recolección de residuos durante las Fiestas

17 diciembre, 2019 Leido: 0

Transportes Malvinas SRL informa la modalidad de prestación de los servicios durante las Fiestas de fin de año.

Martes 24/12

Barrido Manual: servicio normal

Recolección Diurna: servicio normal

Recolección Nocturna: NO SE REALIZA SERVICIO

Miércoles 25/12

Barrido Manual: NO SE REALIZA SERVICIO

Recolección Diurna: NO SE REALIZA SERVICIO

Recolección Nocturna: servicio normal

Martes 31/12/2019

Barrido manual: servicio normal

Recolección diurna: servicio normal

Recolección nocturna: no se realiza servicio

Barrido mecánico: no se realiza servicio

Miércoles 01/01/2020

Barrido manual: no se realiza servicio

Recolección diurna: no se realiza servicio

Recolección nocturna: servicio normal

Barrido mecánico: servicio normal

Para mayores informes, el teléfono del Centro de Atención al usuario es 426730, correo electrónico: [email protected]

Volver