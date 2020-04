Así será la metodología de atención en el Centro de Salud frente a la Pandemia

En el marco de la emergencia sanitaria, el sistema de salud de nuestra ciudad generó un plan de atención de los potenciales casos de Coronavirus y del resto de la demanda sanitaria que se genere en Tres Arroyos en este período, y de esta forma evitar que las personas con sintomatología posible de este cuadro no se acerquen al sistema de salud hasta que no sea estrictamente necesario.



Para los casos de fiebre, tos y/o dificultad para respirar habrá un sistema de pre-admisión telefónica al número 439488, que estará funcionando a partir del lunes 6 de abril desde las 13 horas.

Este sistema de pre-derivación telefónica, tiene el objetivo de que el paciente respiratorio no salga de su casa sino es imprescindible y además permitirá clasificar y orientar el flujo de pacientes.

Sector de Atención de Pacientes Respiratorios

Para la atención hospitalaria de pacientes respiratorios se adecuara un ingreso específico a la institución por calle Roca esquina Primera Junta donde concurrirán aquellos pacientes, que luego de llamar por teléfono o ser evaluados en el sector de Triage del hospital sean derivados a ese sector por tener procesos respiratorios agudos. Este sistema tiene el objetivo de proteger a las personas con mayor riesgo de resultados adversos de COVID-19 (por ejemplo, personas mayores con afecciones comórbidas) y al personal de salud.

Sectores y metodología de atención

A partir del momento que se active el Protocolo para pacientes del distrito de Tres Arroyos, todos pacientes que tengan síntoma respiratorio, es decir fiebre, tos o dificultad para respirar deberá llamar a una línea telefónica 439488, y que se habilitará el lunes 6 de abril a partir de las 13 horas. Debe concurrir al hospital únicamente si el operador telefónico le indica que debe hacerlo. Si encuadra en el horario de 8 a 20 horas debe ingresar por la nueva entrada ubicada en la esquina de Roca y Primera Junta. (En plano color rojo)

Emergencias generales

Si tiene una emergencia general, debe llamar al 107, si el operador telefónico le indica que debe recurrir al hospital debe ingresar por la entrada habitual de Primera Junta Nº 400. Al entrar se le realizará un Triage y si debe dirigirse a la guardia se le solicita no deambule e ingrese directamente en línea recta. (En plano color naranja).

Derivación de la Guardia a especialista

Si tuvo una emergencia general y desde el servicio de emergencias lo derivaron a un especialista debe concurrir al sector de consultorios externos, ingresando por la entrada habitual. (En plano de circulación color verde). Con excepción de cardiología que se trasladó a calle córdoba Nº 440 (Ex CPA pegado al laboratorio). Se ruega no transitar por el interior de la institución.

Pediatría

Para atención de niños de 0 a 14 años debe ingresar, solamente el niño que requiere atención más un adulto responsable, de 8 a 12 hs por la entrada independiente del servicio de pediatría y fuera de ese horario por entrada principal.

Medicina preventiva

El servicio de medicina preventiva se trasladó a calle Córdoba Nº 440 (Ex CPA) con ingreso independiente y exterior al Centro Municipal de Salud. La modalidad de atención que se dispuso será la siguiente: Personas en tratamiento de VIH: Entrega de medicación: Martes y viernes de 8.30 a 11.00 hs. Suspensión de turnos por carga viral y CD4, exceptuando los citados por el servicio de forma telefónica. Personas con ITS en seguimiento serán citados por el servicio. Solicitud de análisis de VIH y otras ITS y entrega de resultados a embarazadas sus parejas y aquellos que el servicio considere necesarios. No se realizarán controles de rutina. Consultas al mail: [email protected] y al teléfono 2983-15382250 las 24 horas.

Si no es una emergencia no concurra al hospital. Quédese en su casa.

