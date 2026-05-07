Aspera respuesta de la diputada Pagano a Milei: “El mentiroso serial sos vos”

7 mayo, 2026 0

La diputada nacional Marcela Pagano salió al cruce del Presidente y lo calificó de “cobarde” luego que Milei la acusara de “gran mentirosa” por sus denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La carta que publicó Pagano para responderle a Milei de acuerdo con lo informado en el portal crónica.com.ar.

“Le mentiste a quienes creyeron en la dolarización. Le mentiste a quienes creyeron que el INDEC iba a recuperar credibilidad y hoy vuelven las sospechas, las dudas y la distancia obscena entre la calle y los números oficiales”.

Luego, Pagano sostuvo que el de Milei es el “Gobierno más intolerante con la crítica desde el regreso de la democracia, “el que pregunta molesta, el que investiga es enemigo, el periodista que te incomoda es perseguido, el diputado que no obedece es traidor y el ciudadano que duda pasa a formar parte de una conspiración imaginaria”.

“Nos hablaste de institucionalidad y sos el primer presidente en incumplir leyes sancionadas e insistidas por el Congreso como si la voluntad popular fuera un detalle administrativo. Eso no es republicanismo: es soberbia de poder”, subrayó.

A continuación, la diputada mencionó las “denuncias, licitaciones y contratos cuestionados, negociados, venta de candidaturas y funcionarios convertidos en cajeros políticos”. “Nos dijiste que ibas a terminar con los privilegios y hoy la Argentina siente que gobierna una estructura cerrada donde nadie discute nada porque todos le tienen miedo al dedo presidencial, o mejor dicho a la ‘guillotina’ de Karina. Los estafaste, te votaron a vos, no a tu hermana. Y, sin embargo, cada vez queda más claro quien acumula poder real en este gobierno”, consideró.

En sus cuestionamientos a Milei, Pagano recalcó: “Decís que soy un chancho. Tenés razón en que estoy casi 10 kilos arriba, estoy embarazada de treinta y tres semanas y feliz esperando a mi segundo hijo. No necesito esconder mi panza ni mi papada. No necesito Photoshop ni que bajen las luces cuando entro a un set de TV. No necesito filtros porque necesito construir un personaje mesiánico para existir políticamente”.

Sobre este punto, enfatizó: “Hay cosas que no podés decir.

No podés decir que me lleve el 3% de la plata de los discapacitados como se robó tu hermana.

No podés decir que cobré sobresueldos gracias a la caja de ANSES y PAMI.

No podés decir que use mi cargo para pedir préstamos millonarios al Banco Nación.

No podés decir que acomodé a familiares en el Estado.

No podés decir que manipulé estadísticas públicas.

No podés decir que cobré guita de empresarios para hacer un show patético en el Movistar Arena.

No podés decir que perseguí periodistas desde el poder.

No podés decir que puse empresas de limpieza ni de seguridad en organismos públicos.

No podés decir que hice del insulto un método para hacer política. Y hay algo todavía peor que mentir. Creerse dueño de la verdad”.

Pagano también arremetió contra Milei por “gritar en televisión, insultar, perder el control frente a cualquiera que piense distinto (incluso frente a tus periodistas ‘amigos’) y transformar cada crítica en una guerra personal”. “Y entonces muchos argentinos empezamos a hacernos una pregunta inquietante: ¿Estás realmente en condiciones emocionales de ejercer la primera magistratura?”, disparó.

Enfatizó que “un presidente fuerte no necesita humillar mujeres embarazadas por televisión ni comunicadores que le quieren repreguntar”.

Agregó que “un presidente serio no necesita convertir el odio en espectáculo cotidiano” y “uno equilibrado no gobierna rodeado de fanáticos digitales que hostigan hasta a tus propios militantes, los genuinos”.

“Experto en crecimiento ‘con o sin dinero’ decías. Y sin embargo tu modelo está dejando una Argentina más desigual, más endeudada, más violenta y rota. Así te va a recordar la historia. No como un libertador. Como un hombre que confundió rating con grandeza, agresión con coraje y espectáculo con poder. Como un bufón eufórico encerrado en un palacio de aplausos artificiales, mientras el país real se derrumba detrás de tu maquillaje y decorado”, sentenció Pagano.

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