Asumieron los nuevos consejeros escolares: unidad, compromiso y consenso serán las premisas

10 diciembre, 2019 Leido: 52

Esta mañana se concretó, con un acto en el Teatro de la Escuela Nº1, la asunción de los consejeros escolares elegidos el pasado 27 de octubre. Se trata de los vecinalistas María José Adobatto (reelecta), Andrea Mastrosimone y Mariano Prado.

En la oportunidad, quien finalizó su mandato, Carolina Sabarots, en su discurso de despedida indicó emocionada: “para mi es una etapa que se cierra, de muchos desafíos y aprendizajes. Con mucha emoción. Agradezco al Intendente, al Jefe de Gabinete, por haberme dado esta oportunidad y a mi familia. Me quiero llevar lo mejor”, sostuvo.

Por su parte, otra de las consejeras salientes y quien ingresara en lugar de Stella Del Do, Anabella Hansen, aseguró dejar la gestión con mucha satisfacción personal y un importante aprendizaje.

“Me voy diciendo que aprendí de todo”, dijo. Agradeció a todos los secretarios y autoridades “porque siempre he tenido una respuesta. Me voy con orgullo total. Siempre actué de acuerdo a mis convicciones y principios”, expresó.

En tanto, Guillermina Iriarte fue la encargada de tomar juramento a las nuevas autoridades del Consejo Escolar.

Posteriormente, la designada presidenta, María José Adobatto, brindó unas palabras: “sean bienvenidos y con los mejores deseos de éxito. Se vienen tiempos de unidad, sostenidos en el compromiso, de hacer y construir. Prioricemos lo importante. Estemos a la altura de las circunstancias”.

Adobatto, destacó la labor de todo personal del Consejo Escolar, como así también a prestadores de servicios, auxiliares, cooperadoras, directivos y demás, como así también el acompañamiento del municipio y todas sus áreas.

El acto culminó con la presentación de Sebastián Angeloni y Matías Liva del Conservatorio de Música.

Los cargos

La distribución de los cargos es la siguiente:

Presidente: María José Adobatto

Vicepresidente: Andrea Mastrosimone

Tesorero: Mariano Prado

Secretaria: Silvana Canosa

Vocales: Cristian Ruiz y Guillermina Iriarte.

