Asumió la nueva directora de la Chacra Experimental de Barrow (videos)

2 septiembre, 2023

Con la presencia del Ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, Directivos del INTA y el intendente Carlos Sánchez, miembros de la Cooperadora y el Consejo Asesor de la entidad e invitados especiales, se desarrolló el acto de asunción de la nueva directora de la CHEI Barrow, Natalia Carrasco.

En el transcurso del acto se escucharon los conceptos del Intendente Carlos Sánchez, la propia Carrasco y el ministro Rodríguez, y también se entregaron reconocimientos a quienes compartieron el estrado principal en instalaciones del predio.

Sánchez: “Es importante el trabajo mancomunado junto a los profesionales”

Luego de entonarse el Himno Nacional Argentino, habló el intendente Sánchez y expresó: “el trabajo que se realiza es mancomunado y no hay otra forma, que es hacerlo desde el Estado y el productor”.

Resaltó el trabajo de los profesionales y dijo que “eso hace a la producción que se tiene en la Chacra, por los beneficios que salen desde este lugar, eso tiene la fuerza y el apoyo del productor, y por eso tenemos récord en la producción, que se torna más visible año a año, y eso sale del esfuerzo continuo y ese es el camino que tenemos que lograr. Nosotros hemos tratado de estar abiertos a todas las necesidades y es un orgullo y un honor tener al INTA para el desarrollo de esta región”.

“Quiero agradecerle a Paula Perez Maté el esfuerzo que hizo para sostener durante estos años, y también a quien asume como directora en este acto, y a un ministro que se preocupa y cada vez que levantamos el teléfono él está abierto a las necesidades que tenemos”, expresó.

Carrasco: “es un día de orgullo, emoción y mucha responsabilidad”

Natalia Carrasco, en tanto, manifestó el agradecimiento por el apoyo brindado desde el municipio, y a las autoridades presentes, y dijo que “es un día de orgullo, emoción y mucha responsabilidad, la que asumo y ustedes serán testigos”, es un camino en el que para lograrlo cuento con el apoyo y consejo de cada una de las personas que hacen el día a día de la Chacra, los miembros de la Cooperadora, del Consejo Asesor y de las instituciones.

“Llegué a la Chacra en 2003 cuando era estudiante de grado por cuatro meses y ya pasaron 20 años, me acompañaron en lo profesional y me dieron el sentido de pertenencia a esta institución centenaria a nivel nacional e internacional”, explicó.

“Las líneas de trabajo han sido y son marca registrada de la Chacra y los invito a recorrer a cada uno de ustedes este desafío estratégico; este equipo se compone de sectores públicos y privados con quienes compartimos esa mirada en común, estoy convencida para seguir construyendo una Chacra con redes de innovación que contribuyan al desarrollo del proceso en el territorio y la generación del conocimiento científico y tecnológico”, concluyó.

Javier Rodríguez: “es motivo de alegría la calidad, y la experiencia técnica y profesional”

Es un motivo de alegría la calidad, la experiencia técnica y profesional que estés a cargo Natalia”, le dijo el ministro de Desarrollo Agrario a la flamante directora de la Chacra.

En sus palabras, el funcionario provincial dijo que “es clave entender los distintos desafíos que comienzan a partir de ahora, y vale la pena también esa mirada conjunta y colectiva, cuando muchas veces escuchamos esos discursos que buscan exacerbar el egoísmo y destacar el diálogo y la solidaridad”.

Tuvo su reconocimiento “hacia el papel que tiene esta Experimental, y es importante el acompañamiento de las autoridades municipales y al equipo el ministerio, productores, productoras e integrantes del Consejo Asesor”.

“Siempre tendemos al desarrollo tecnológico como la política agropecuaria, la que tiene que tener determinados ejes destinados al financiamiento para que la producción crezca por lo que debemos hacer que el financiamiento sea más accesible, mejorar la infraestructura, que son elementos claves en políticas diferenciadas, con productores de distintas escalas que la política pública tiene que reconocer e implementar acciones concretas, y estar fundamentalmente con los productores pequeños y medianos para impulsar el desarrollo local; es importante fomentar ademas el Asociativismo, las cooperativas, eso lo tenemos como eje de trabajo”, afirmó.

“Me quiero detener en uno de los pilares que es la investigación y el desarrollo; cuando pensamos en el país, la provincia o los productores a largo plazo, sabemos que no se desarrolla de un dia para otro sino que son a largo plazo, que nos permita pensar a futuro, y proyectar una situación mejor en términos productivos, ya que hablamos de oportunidades de trabajo y en definitiva mejorar las condiciones de vida”, dijo.

“Creo que esto es fundamental: esta es la mirada que tenemos desde la Provincia, que compartimos con Axel como gobernador, y es un año particular por la coyuntura internacional por la guerra y la coyuntura local en el marco de un proceso electoral que nos encuentra en particular con un discurso de oposición muy fuerte hacia nuestro gobierno; cualquiera que conoce sabe que si hay inversión pública hay luego inversión privada, no solo en el desarrollo tecnológico sino profesional para generar formando profesionales en las Universidades, en la educación superior que es fundamental fortalecerla para que se pueda facilitar el escenario, con articulaciones de trabajos concretos entre lo público y lo privado”, expresó Rodríguez.

“Tenemos que tener en claro no solo esta regulación, ya que las innovaciones tecnológicas son fundamentales, para nosotros es clave que el conocimiento vaya en más inversiones privadas de los productores, pero si no está ese conocimiento en el sector productivo no se tiene la herramienta para generar mayor inversión privada e innovación, pero es necesaria la inversión desde el sector público”, finalizó.

