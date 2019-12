Asumió Santillán en Chaves: “Debemos alzar la voz en defensa de los ciudadanos”

El intendente Marcelo Santillán asumió su segundo período de gobierno del distrito de Gonzales Chaves, el martes, en el recinto del Honorable Concejo Deliberante, y ante gran cantidad de público que se acercó para acompañarlo.

La asunción del Jefe Comunal fue en el marco del acto que comenzó a las 9 horas con la Sesión Preparatoria de los concejales electos, y luego con la jura del Intendente, al que llega como resultado del contundente triunfo que el Frente de Todos consiguió en las elecciones del 27 de octubre cuando se impuso por un importante margen de votos.

Santillán formuló un “agradecimiento enorme” al pueblo de Gonzales Chaves: “Todos, sin distinción, porque me permitieron cumplir el sueño de ser intendente, un anhelo que tenía desde muy chico, y así tener un pueblo cada vez mejor, y luchar por aquellas cosas que están ocultas”, exclamó.

“Hoy es un día de esperanza para el pueblo argentino”, dijo, en referencia al comienzo de una nueva etapa en los poderes ejecutivos de Provincia y de Nación.

Y habló de la política y los hombres: “La política debe trabajar fuertemente para que las conductas sean cada vez más racionales, porque hoy está plagada de irracionalidad, de intereses mezquinos, y de intereses personales”, condenó.

E invitó a meditar sobre el rol y las acciones de los dirigentes. “Siempre en política debemos estar cotejando lo que se piensa y lo que se hace: si las actitudes que se están tomando benefician o perjudican a la comunidad, a nuestros vecinos, y ese es el ´bienestar general´ del que habla la Constitución.

La presidencia del Cuerpo

En su discurso, Santillán se refirió a la presidencia del Concejo Deliberante que será ejercida por Juntos por el Cambio, espacio político que ocupó el tercer lugar en las elecciones municipales a una diferencia de 1300 votos del triunfante Frente de Todos.

Y mostró su asombró por la decisión adoptada por los concejales, y replicó: “El 42% de la ciudadanía se expresó a favor de la continuidad del gobierno, es decir, la racionalidad implicaba que deberíamos haber ocupado la Presidencia (del Concejo).

Y cuestionó: “Deseo un Concejo que reflexione, y no que sólo pida el diálogo; que hablemos con la verdad que es lo que pide el vecino, y para eso se necesita información, porque con voluntarismo no alcanza”.

“Lo más difícil de la política es hacer coincidir los dichos con los hechos: que aquello que decimos, lo hagamos”, ponderó.

Advertir qué se necesita

Santillán no repasó las obras de su gestión, se limitó a decir que “están a la vista de todos”.

Señaló que “mi función como intendente es poder advertir qué es lo que necesitamos: estoy convencido que los departamentos ejecutivos nos permiten poder alzar la voz de los que menos tienen, de aquellos a los que hay que defender”, indicó al fundamentar su postulación a un nuevo mandato al frente de la municipalidad.

Coincidió con los concejales en que tiene que haber consensos, aunque advirtió que “en algún momento se terminan”. “Porque son las cosas que el Concejo tiene que analizar y yo deseo que lo haga: que me interrogue; que convoque a los funcionarios para que den respuestas de lo que hacen”.

Y se preguntó, y cuestionó al Concejo Deliberante, por qué no puso en debate la amenaza de muerte de la que fue víctima como intendente, o transparentar y poner sobre el tapete el difícil tema de las drogas en la ciudad, las cuales el mismo Santillán denunció y combatió en soledad.

“Debemos alzar la voz en defensa de los ciudadanos”, pidió.

En otro orden de cosas, dijo: “He escuchado decir que faltan cumplir con algunos servicios, y yo tengo la lista del ciento por ciento de lo que falta hacer, pero nadie habla de los recursos que se necesitan para alcanzar todos estos objetivos”, mencionó. Y puso como ejemplo la creación del Refugio Canino, que dio fin a la problemática de los perros donde ahora tienen un lugar seguro, con alimento y salubridad para los animales.

Y ejemplificó: “Por eso cada decisión que se toma hay que ponerla en contexto: porque no podemos darle derechos a la gente que allí trabaja sino tenemos recursos, y sin aumentar la planta de personal”, explicó.

Y comparó los presupuestos de los distritos vecinos con similares poblaciones. “En San Cayetano tienen presupuestado 53 millones más que Gonzales Chaves para el 2020, o el de Laprida, con 123 millones por arriba del nuestro”, comentó.

Otro dato: “Para hacer una derivación de salud San Cayetano recorre 100 kilómetros, mientras que nosotros debemos trasladarnos 240 kilómetros”. Y añadió: “Estas son las cosas que tenemos que debatir y preocuparnos, porque Chaves no tiene un problema de costos, tiene un problema de ingresos”.

Y agregó: “La política exige que cada vez que decimos que tenemos que tener un servicio nuevo, lo tenemos que chequear con el recurso disponible, porque si no caemos en una actitud facilista”.

“Así como me comprometo al diálogo, también les pido a que nos comprometamos con decisiones razonables; porque el estado a veces tiene que agrandarse, pero sabemos que es muy difícil cuando se tiene que achicar”, comparó.

Si bien no dio precisiones sobre el equipo que lo acompañará, aseguró que creará una oficina de género que funcionará en la órbita de salud. “Mantendremos la Secretaria de Salud y crearemos la dirección de Género, porque hoy es una cuestión central y trabajaremos en ese sentido dotándola de los recursos necesarios”, concluyó.

