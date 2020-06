“Asuntos Internos”: jefes policiales, un exfuncionario y hasta una nena entre los teléfonos locales “monitoreados” por Berra

17 junio, 2020 Leido: 392

Jefes policiales, un exfuncionario municipal de alto rango, su esposa y hasta el número de celular de su pequeña hija, que por entonces tenía 7 años, figuran en un listado de teléfonos que al parecer “monitoreaba” el exjefe de la Auditoría de Asuntos Internos del gobierno de María Eugenia Vidal, Guillermo Berra. LU 24 tuvo acceso a ese documento en forma exclusiva pero reserva las identidades de los afectados para no perjudicar la investigación en curso.



Una planilla con alrededor de mil nombres, entre ellos los de jefes policiales que cumplían funciones en Tres Arroyos y que en su momento fueron desplazados por el Ministerio de Seguridad, da cuenta de que sobre esas identidades y sus teléfonos celulares se practicaron al menos averiguaciones que son objeto de investigación y que se atribuyen a Berra y a su esposa María Rosario Sardiña, esta última a cargo del área de Auditoría Patrimonial de la AGAI. Lo insólito es que aparece incluso el nombre de una criatura, hija de un encumbrado funcionario local, que en ese momento tenía un aparato sólo para intercambiar mensajes de Whatsapp con sus familiares, ya que la línea no recibía ni efectuaba llamadas.

Además aparecen nombres altisonantes para la cúpula policial provincial, como Hugo Matzkin y Pablo Bressi.

Les negaron la eximición de prisión

Por otra parte, y en un resolutorio que firma el juez Federico Guillermo Atencio, del Juzgado de Garantías N°1 de La Plata, se denegó la eximición de prisión a Berra y su esposa, que están citados a indagatoria por la fiscal Cecilia Corfield para el 29 de junio.

El fallo de Atencio, además de no hacer lugar por razones técnicas al pedido interpuesto por la pareja, los acusa de “investigar ilegalmente actividades de funcionarios de altas jerarquías y los registros de la máxima autoridad judicial de la Provincia, lo que comporta un alto desprecio por el respeto de su constitucional independencia”.

Volver