ATCADe acordó con la Maltería medidas básicas para los camioneros

11 diciembre, 2019 Leido: 133

El delegado de la Asociación de Transportistas y Afines por sus derechos (ATCADe), Miguel Expósito, estuvo reunido con el gerente de Maltería Quilmes con el fin de solicitar medidas básicas para los camioneros. “Estuvieron muy bien predispuestos, se pudo hablar bien, se entendieron las cosas que les fuimos a plantear y nos pudimos poner de acuerdo en algunas cosas”, contó Expósito en los estudios de LU 24.



Entre los temas que se trataron estuvieron “el plazo para presentar los papeles del psicofísico, se pidió un prorroga de tiempo para que lo pudieran terminar para estar dentro de la ley, también se pidió un regador para la calle de atrás del Parque Industrial. Dijeron que van a poner un regador, baños, algún puesto de comidas, que está invitada la gente para que haga de comer porque ya está hablado y no tienen ningún tipo de problema porque los camiones llegan y no se saben cuánto tiempo van a estar”.

“A partir de mañana va haber una camioneta nuestra del sindicato que nos cedió el presidente para poder repartir agua y hielo en el caso de no disponer de dinero. Fueron cosas que hacía bastante que no se podían conseguir y gracias a Dios hoy se pudo”, agregó.

Volver