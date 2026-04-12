ATCADe explicó las razones del desacuerdo con el Ministerio de Transporte

12 abril, 2026 327

En un comunicado, la Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos (ATCADe) dio una explicación detallada sobre la negociación de tarifas y combustible en la que no llegó a un acuerdo con el Ministerio de Transporte.

ATCADe detalló que se “está solicitando una actualización que oscila el 25%, porcentaje que se encuentra debidamente fundamentado en el análisis real de costos: combustible, mantenimiento, insumos, cargas sociales y todos los gastos que afectan directamente la rentabilidad del transportista. La propuesta ofrecida por la otra parte es del 14%, cifra que consideramos insuficiente para sostener la actividad en las condiciones actuales”.

Por otra parte, señalaron que “en la mesa de negociación, ATCADe y su presidente, Miguel Aguilar, expresamos nuestra postura con total claridad y firmeza, defendiendo lo que creemos justo para el sector. Muchas veces, aunque algunos comprendan y coincidan con nuestros argumentos, al momento de votar la decisión final no refleja lo debatido”.

Sobre la representación, dijeron que “todos los transportistas que hoy se encuentran al costado de la Ruta saben que ATCADe se expresa con total libertad, poniendo siempre al transportista y sus condiciones laborales por encima de todo. Nuestra prioridad es clara: defender la rentabilidad y la dignidad del trabajo. Agradecemos profundamente el apoyo incondicional de cada uno de ustedes. Esa confianza es la que nos da fuerza para seguir firmes en la mesa de negociación”.

Para cerrar, expresaron que “ATCADe continúa defendiendo, con fundamentos y convicción, los derechos del transporte”.

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