ATCADe planteará a Maltería Quilmes un reclamo por la restricción de acceso a camioneros de más de 60 años

27 noviembre, 2020 Leido: 361

El titular de la Asociación de Transportistas y Afines por sus Derechos (ATCADe), Miguel Aguilar, y el referente local Héctor Distéfano plantearán en Maltería Quilmes y al intendente Carlos Sánchez, e incluso ya hicieron llegar su inquietud al área de Transporte de la Provincia que conduce Alejo Supply, su preocupación por la decisión de la firma cervecera de no permitir el ingreso en la planta local de camioneros de más de 60 años.

“Por protocolo de pandemia, que salió hace un tiempo, no permiten el acceso de mayores de 60 años, y es mucha la gente que está en condiciones óptimas de trabajar y es lamentable, porque cumpliendo con las medidas sanitarias deberían poder hacerlo sin inconvenientes. La gente del transporte le ha puesto el pecho a todo durante la pandemia y ahora no la dejan entrar en un acto de discriminación y capricho. Hay muchos camioneros de más de 60 años en la zona, y cuando empiece la cosecha se van a juntar todos acá y, por la cantidad de gente que los respalda, pueden darse conflictos”, sostuvo Aguilar.

El titular de ATCADe advirtió además que los camioneros en esas condiciones ingresan sin problemas a todos los puertos, acopios y terminales de carga de fertilizantes. “El único lugar donde no les permiten el acceso es Maltería. Por eso vamos a ir a la planta, donde hay compañeros esperándonos, y también vamos a hablar con el intendente. Y el subsecretario de Transporte, Alejo Supply también se comprometió a apoyarnos”, indicó.

Distéfano, por su parte, aseguró que buscarán revertir esta situación mediante el diálogo, “porque lo que queremos es agilizar la cosecha, y salvo por esto, vamos bien, tenemos una nueva playa de estacionamiento, así que como siempre ATCADe, que reúne a la mayor cantidad de afiliados entre estos camioneros mayores de 60 que son propietarios, va a hablar para tratar de evitar conflictos”.

