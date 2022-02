Atcade Tres Arroyos acordó un aumento del 25% en sus tarifas

11 febrero, 2022

La Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos, tras varias negociaciones obtuvo la aprobación de un significativo aumento en sus tarifas. El referente de Atcade en Tres Arroyos, Peca Distéfano, dijo: “luego de viajar varias veces a La Plata y teniendo en cuenta la dificultad de mantener reuniones por lo sanitario, finalmente hemos podido sacar una tarifa del 25% en el transporte de cereales, nos ha costado bastante, se nos pasó la cosecha fina, pero ya todos los acopios saben de esto. Es un momento que quizá haya mucha gente de vacaciones para atendernos pero el transportista sigue trabajando”.

Hablando de la suba de precios, Distéfano comentó que “con la tarifa anterior las cubiertas rondaban los 70 mil pesos y ahora cuestan el doble, mantener un camión y su actividad requiere de mucho gasto, no nos quejamos cuando tenemos que pagar estacionamiento o comida cuando nos dan un buen servicio, y nosotros queremos lo mismo. No hemos parado en ningún momento, ni en pandemia, porque transportamos todo lo necesario para que a nadie le falten insumos”.

El dirigente dijo que recorrerán la zona que les pertenece por jurisdicción gremial, y recordó también que los pagos a los transportistas no son de contado, situación también que hace que los números de mantenimiento sean cada vez más ajustados.

