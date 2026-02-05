ATCADe va a una nueva Mesa de Cargas el 19, a discutir la tarifa

Héctor Peca Distéfano, desde ATCADe Tres Arroyos, habló sobre la aplicación de las tarifas del transporte ante los aumentos periódicos que tienen los combustibles y los valores que se deben afrontar para mantener los equipos en lo que hace a mecánica y cubiertas.

Está pautada una reunión para el 19 de la Mesa de Cargas, donde llevaremos los costos para discutir el aumento de tarifas.

“Las tres cooperativas que tenemos en el distrito aparte de darnos bastante trabajo nos pagan muy bien, pero en otros distritos los camioneros en vez de juntarse y hacer que uno los represente prefieren regalarles la plata a los dadores de carga de otros lados y andan a un 25 o 30% menos; en Tres Arroyos también hay algún transporte” sinvergüenza” que baja los costos, pero tratamos de que eso no pase”, describió.

Peca dijo que “hubo gente que se ha quedado sin trabajo y compró un camión pensando que es un trabajo rentable, pero si uno no es camionero se complica el tema, si te parece que un camión porque lleva un millón doscientos o trescientos a Bahía Blana y si pasa algo no lo recuperás; yo tenía un patrón muy conocido que decía que “el camión te da hasta que deja de darte”.

“El 19 veremos cómo se resuelve el tema tarifario, pero nosotros cada vez que vamos a la reunión ya programamos para cuándo será la próxima: en la Provincia de Buenos Aires el CATAC está intervenido, y Diego Sommer y yo representamos a ATCADe en la zona y Miguel Aguilar es el presidente”, contó.

A veces FETRA -otra entidad que nuclea a transportistas- vende cosas que no tiene que vender, habían sacado una tarifa por teléfono, pero la tarifa se consigue con el dador de carga conversando con los jefes, las cosas no se hacen así: cada cual defiende sus cosas, pero siempre respetándonos y ver cómo podemos trabajar todos bien, llegar a un acuerdo: algo vamos a lograr porque si nos llaman a una reunión siempre venimos con resultados, la última vez duró desde las 10 hasta las 6 de la tarde”, finalizó.

