ATE Delegación Tres Arroyos anunció un paro por 48 horas en el Registro Civil

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Delegación Tres Arroyos informó que en el marco de la jornada provincial de lucha decretada por el sindicato, a nivel local se llevará a cabo un paro de 48 horas, los días jueves 3 y viernes 4 de octubre, en el registro de las personas.



Mediante comunicado enviado a esta emisora indicaron:

Los trabajadores del Ministerio de Gobierno continuaremos llevando a cabo jornadas de lucha, que comenzaron a mediados de febrero de éste año, en reclamo de una bonificación del 125 % del básico para cada régimen horario.

El objetivo está puesto en remediar la desigualdad salarial que sufrimos respecto a otros ministerios cuyos trabajadores se encuentran bajo la misma ley administrativa 10.430 y fueron beneficiarios de dicha bonificación, tal es el caso del Ministerio de Economía, la agencia ARBA y el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros.

La realidad es que luego de 6 meses de reclamo el Gobierno no se ha dignado a tener un diálogo con los trabajadores a través del gremio que está llevando adelante el conflicto.

Desde la Junta Interna del Ministerio de Gobierno seguimos trabajando mancomunadamente con el Consejo Directivo Provincial de ATE y las seccionales de toda la provincia, recorriendo las delegaciones del Registro de las Personas y los Juzgados de Faltas de la Dirección de Política y Seguridad Vial, planteando la necesidad de continuar sosteniendo las medidas de fuerza y la unidad, que hace a que la clase trabajadora no baje los brazos.

No declinaremos en la lucha hasta tanto el gobierno se digne acercar la distancia que tienen con los trabajadores, y que el Ministro de Gobierno Joaquín de La Torre acepte el desafío, en pos de destrabar ésta realidad que hace que el trabajador del Ministerio de Gobierno quede fuera de las definiciones políticas que mejoren sus condiciones salariales.

Este reclamo debe seguir siendo sostenido por la clase trabajadora que se ve discriminada por el Gobierno de Maria Eugenia Vidal y sus ministros. El Ministro de Trabajo Marcelo Villegas al día de hoy no responde a los reclamos de los trabajadores y el Ministro de Economía Hernán Lacunza, quien maneja la recaudación del Ministerio de Gobierno, es uno de los actores fundamentales que podría eliminar esa desigualdad salarial sufrida en el Ministerio de Gobierno. Porque Hernán Lacunza fue el mismo ministro que otorgo la bonificación del 125% al Ministerio de Jefatura de Gabinete en el año 2018, estando la provincia en emergencia económica.

Es por eso que decimos y ratificamos que la mirada del Gobierno de María Eugenia Vidal es una mirada sesgada que beneficia a determinados sectores, dejando de lado a nuestro Ministerio, olvidado desde el 2015.