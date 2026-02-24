ATE le reclama al Gobernador subir los impuestos al campo al para pagarle a los empleados públicos

24 febrero, 2026 0

El gremio de trabajadores de ATE pidió este miércoles al gobierno de Axel Kicillof que reabra las discusiones paritarias y ante las dificultades económicas que atraviesa la provincia sugirió aumentar los impuestos al campo y grandes contribuyentes para poder abonar incrementos que recuperen el poder adquisitivo de los empleados públicos.

A través de una nota ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, el sindicato que representa a los empleados estatales exigió una nueva convocatoria a paritarias con “carácter urgente”.

Cabe recordar que tanto ATE como el resto de los gremios vienen de rechazar ofrecimientos recientes del 2 y el 3 por ciento por considerar la propuesta “insuficiente” y, por ese motivo, la provincia decidió dar un aumento de 1,5% en febrero a cuenta de futuros incrementos.

ATE pide subir impuestos al campo y grandes contribuyentes ante la “asfixia financiera” de Milei

En una nota dada a conocer a los medios, el gremio que conduce Claudio Arévalo denunció la pérdida del poder adquisitivo de los empleados bonaerenses desde la llegada de Javier Milei y reconoció las dificultades económicas que atraviesa la provincia

“Desde que asumió Milei, con la salida del CEPO, el arrastre a una nueva devaluación del dólar en Argentina, implicó una de las mayores pérdidas de poder adquisitivo (13.5%) en tan solo un mes mientras que transitamos una inflación que no dejó, ni deja de ser sostenida” describieron.

En ese marco, se refirieron al “recorte de recursos del Gobierno Nacional sobre la Provincia de Buenos Aires por un monto de 22 billones de pesos, asfixió al Gobierno Provincial” sostuvo.

Además, desde el sindicato de ATE aseguraron “deben pensarse iniciativas de cara a la apropiación de mayores niveles de renta de los que más tienen en nuestro territorio provincial” dijeron.

Entre ellas sugirieron a Kicillof que trabaje junto a los legisladores en incrementos “al impuesto inmobiliario rural, cobro adicional para inmuebles dentro barrios cerrados, impuesto adicional al inmueble urbano ocioso, fortalecimiento del impuesto a la herencia” entre otros.

“Desde ATE afirmaron que la prioridad debe ser garantizar el salario de las y los estatales bonaerenses que con su trabajo sostienen todas las políticas públicas de los más de 17 millones bonaerenses” afirmaron.

Volver