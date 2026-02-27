ATE también para el 2 de marzo, aunque sostienen que “el responsable es Milei”

27 febrero, 2026 0

La delegación bonaerense de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro de actividades para el lunes 2 de marzo. De esta manera, el gremio que conduce Claudio Arévalo se suma a la medida de fuerza que ya anunciaron los docentes y los judiciales.

La protesta se enmarca en una negociación paritaria que quedó paralizada desde principios de mes. En la última reunión, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ofreció un aumento salarial del 3% que fue considerado insuficiente por todos los sectores y desde entonces no hubo nuevas convocatorias. Los primeros en anunciar el paro fueron los docentes del FUDB, ayer se sumaron los judiciales nucleados en la AJB y este viernes hicieron lo propio los estatales de ATE.

Según se informó desde el gremio, la decisión fue tomada por el Consejo Directivo Provincial e incluye una movilización hacia el Puente Pueyrredón. La idea de ATE es “solicitar la urgente continuidad de la negociación salarial frente a la necesidad de iniciar el año sin pérdida de poder adquisitivo”.

De concretarse la medida de fuerza, será la primera vez que el gobierno de Axel Kicillof se enfrenta a un paro de todos los sectores de la administración pública. También va a ser el primer año en que las clases no comiencen en tiempo y forma en las escuelas bonaerenses.

Sin embargo, desde ATE se encargaron de aclarar que el presidente de la Nación, Javier Milei, es el “responsable de la depreciación del salario en el sector público bonaerense”. “El Gobierno Nacional viene aplicando tarifazos que impactan sobre el salario y también asfixia a los bonaerenses al quitarle 22 billones de pesos de fondos que debe girarle a la Provincia”, argumentaron. (infocielo.com)

Volver